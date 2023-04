Liga Profesional: Boca acumuló su tercera caída al hilo de local

Boca parece no detener su caída libre en la Liga Profesional, dado que acumuló su tercera derrota consecutiva de local (algo que no ocurría desde los años ’70), esta vez a manos de Estudiantes por 1-0 y el verdugo sobre el final fue el experimentado Mauro Boselli, delantero que se formó en las inferiores en el club de la Ribera y que por esa razón no gritó el gol.

Sin tener un gran desempeño, los de Eduardo Domínguez -yerno de Carlos Bianchi- se impusieron a partir del poco juego que mostró el conjunto de Jorge Almirón, que volvió a sucumbir tras la caída el último miércoles en el Bajo Flores ante San Lorenzo en su debut como entrenador xeneize, y despertó los primeros murmullos en La Bombonera.

Aun con las ganas del chico Valentín Barco desde el arranque, Boca tuvo un flojo inicio de partido. El Pincha tampoco ofreció demasiado, apenas alguna iniciativa de Zuqui -de pasado azul y oro- y las insinuaciones de Rollheiser. De hecho, las oportunidades más nítidas de gol en el primer tiempo las tuvo el local gracias al uruguayo Merentiel. El ex Defensa tuvo un remate desde afuera del área y un cabezazo que atajó Mariano Andújar.

Ya en el segundo tiempo, los de Almirón mejoraron notoriamente gracias al ingreso del colombiano Sebastián Villa. Pero a pesar de crecer en el volumen de juego y de la entrada del «Changuito» Zeballos tras recuperarse de su grave lesión, Boca no tuvo chances de gol claras.

Cerca del final, Estudiantes pareció despertarse de un largo letargo a partir del ingreso de Godoy. Primero avisó con un tiro libre de Zuqui que salió apenas arriba del travesaño. Y poco después sentenció el pleito luego de una gran jugada colectiva que incluyó un picante envío del propio Zuqui a las espaldas de Roncaglia y del peruano Advíncula, que aprovechó Boselli con una soberbia media tijera para vencer la resistencia de «Chiquito» Romero.

Otra durísima derrota para el equipo de Almirón, que ya deberá barajar y dar de nuevo para poner su mente en lo que será el segundo encuentro por la Copa Libertadores (tras el pálido 0-0 en Venezuela ante el limitado Monagas, aún con Mariano Herrón como DT interino) el próximo martes contra Deportivo Pereira de Colombia, también en La Bombonera.