Talleres le amargó la tarde a Colón en su lucha por salir del fondo de la tabla

Talleres le empató 2 a 2 el partido a Colón en el final y le amargó la tarde en el estadio Brigadier Estanislao López por la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional después del necesitado triunfo ante Boca.

Con un doblete de Nahuel Bustos, el equipo dirigido por Javier Gandolfi empató un partido que se le hizo cuesta arriba en el primer tiempo y estiró su buena racha a tres partidos sin conocer la derrota, siendo el 1 a 0 de Banfield la última vez que perdió. Las únicas tres derrotas en el torneo son en condición de local.

Muy rápido en el partido, Ábila recibió una excelente pelota de Baldemero Perlaza, se puso de espaldas y cuando giró definió al primer palo para el 1 a 0, aún con el leve desvió de Matías Catalán. Espectacular la jugada del colombiano previo al gol.

El propio Wanchope fue parte importante en el segundo gol, ya que habilitó a Pierotti después de una buena recuperación de Perlaza en la mitad del campo, y el chico de 22 años puso el 2 a 0. El árbitro Sebastián Martínez fue al VAR y convalidó el gol del «Sabalero».

Talleres no se quedó con los brazos cruzados y Gastón Benavidez se mandó una escalada luego de un pase de Rodrigo Villagra. El lateral centró para Michael Santos, quien la dejó pasar y Bustos la conectó para el descuento parcial.

Ya en el final del partido, Talleres aprovechó el impulso y fue por más con Rodrigo Garro. El volante abrió juego hacia la derecha con el colombiano Diego Valoyes, que lo vio llegar por detrás a Bustos y le puso un centro a la cabeza para el 2 a 2. Tras ver en el VAR la jugada, Martínez lo convalidó.

Esta es la síntesis de Colón vs. Talleres por la undécima fecha del torneo de la Liga Profesional:

Liga Profesional.

Fecha 11.

Colón 2-2 Talleres.

Estadio: Brigadier Estanislao López.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Yael Falcón Pérez.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Paolo Goltz, Facundo Garcés; Julián Chicco; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Andrew Teuten, Juan Álvarez; Santiago Pierotti y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Alan Franco, Rodrigo Villagra; Ramón Sosa, Rodrigo Garro, Diego Valoyes; Michael Santos. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiempo: 3m Ramón Ábila (C); 36m Santiago Pierotti (C).

Goles en el segundo tiempo: 23m y 43m Nahuel Bustos (T).

Expulsados en el segundo tiempo: 19m Gian Nardelli (C).

Cambios en el primer tiempo: 6m Francisco Pizzini por Sosa (T).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio Valentín Depietri por Franco (T); Nahuel Bustos por Pasquini (T); 15m Joaquín Ibañez por Teuten (C); 28m José Neris por Ábila (C); Stefano Moreyra por J. Álvarez (C); 34m Lucas Acevedo por Meza (C).

Por Federico Guerendiain