Dólar: qué prometió cada candidato ante el círculo rojo

Patricia Bullrich fue más allá que el resto de los candidatos y no sólo habló de consolidación fiscal sino que prometió: “si tenemos superávit vamos a poder darle un hachazo a las retenciones. En Argentina tenemos que atacar los impuestos de exportación, los impuestos improductivos” pero al mismo tiempo aclaró que sin tener un tipo de cambio único, “no se puede arrancar”.

Javier Milei

Javier Milei buscó anotarse un nuevo aliado: el sector agropecuario. «El campo argentino es el mejor del mundo, se banca la brecha, se banca las retenciones», halagó al comenzar su exposición. El precandidato indicó que “si eliminamos la brecha cambiaria y las retenciones, el sector puede duplicar sus ingresos y así aportar muchísimo para la Argentina que hemos soñado”.

Entrevistado por móviles periodísticos a la salida de la Sociedad Rural, reiteró que pretende «dolarizar» la economía local y constituir una «banca offshore» para poder «evitar las corridas». «Si el Congreso me rechaza la dolarización no me voy a poner a llorar. Voy a hacer una consulta popular«, prometió.

Sobre las promesas que les realizó a los productores agropecuarios durante su discurso, sostuvo que «nosotros estamos trabajando unificar el mercado de cambio porque cuando vos dolarices te va a quedar un único mercado, por lo tanto desaparece la brecha. Además estamos trabajando en la eliminación de las retenciones: pensá que los ingresos del campo pasarían a 65 y 200. Se multiplicaría tres veces».

Horacio Rodríguez Larreta

Con un tono más moderado, el actual jefe de gobierno porteño enfatizó que “para duplicar las exportaciones del campo y de alimentos se necesitan algunas prioridades. La primera es la estabilidad macro, sin esto no se puede pensar en crecimiento a largo plazo. La prioridad es ordenar las cuentas y llegar al déficit cero el primer año”.

También dijo que «para duplicar las exportaciones del campo y alimentos lo primero es la estabilidad macro. Luego, la unificación cambiaria». Aunque anticipó que «no levantaremos el cepo el primer día y unificar, antes hay que ver qué país recibimos». En cambio, sí prometió eliminar las retenciones a más de 200 productos de economías regionales el primer día del Gobierno. Con el resto, el descenso será escalonado en función del aumento de las exportaciones».

Gerardo Morales

Gerardo Morales, fue en el mismo sentido que los otros candidatos y afirmó que “en un año, tenemos que unificar el tipo de cambio, reglas claras para exportar. Esto tiene que ir de la mano de un programa productivista. No hay que caerle al campo cuando faltan dólares, hay que potenciarlo”, apuntó.

«Hay que terminar con el tipo de cambio de la soja y el vitivinícola, hay que terminar con esa mentira. Necesitamos un tipo de cambio único para que el que quiera exportar exporte y no le pongamos el pie sobre la cabeza», concluyó.

Juan Schiaretti

Durante su exposición, Schiaretti remarcó: “queremos para Argentina que le saquen el pie de encima al campo para que pueda producir más”.

En ese contexto, Schiaretti subrayó la necesidad de eliminar las retenciones: “Esto es lo que necesita Argentina. Y también que le saquen todos los cepos que le ponen y que se elimine ese mal impuesto que son las retenciones agropecuarias, que no existe en ningún lugar de América, de Europa ni de Asia”.

“Ni Bolivia, ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay ni Chile tienen retenciones. Solamente Argentina mantiene este impuesto que penaliza la producción. Yo estoy seguro de que, si le sacamos al campo el pie de encima y lo dejamos producir más y crear más riqueza, Argentina va a conseguir mayor progreso y divisas genuinas”, añadió.