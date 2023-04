Para Morales, la opinión de Macri es importante «en tanto no ponga en riesgo» la unidad de Juntos por Cambio

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respaldó la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de realizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó las críticas de Mauricio Macri y demás representantes del espacio. «No entiendo por qué tanta virulencia. Bajemos un cambio porque se ha tomado una decisión que es la expresión autónoma de la Ciudad», pidió.

«Estoy sorprendido con la forma de ataque que se ha generado desde el macrismo y el PRO y dentro de Juntos por el Cambio a una decisión que me parece normal, natural, que tiene en vista al ciudadano de la Ciudad», planteó al tiempo que saludó, desde su espacio, el desdoblamiento electoral en la Ciudad de Buenos Aires anunciado por Larreta.

Si bien aseguró que la conformación de Juntos por el Cambio no está en riesgo, reafirmó que su límite es que Macri «ponga en peligro la unidad» de la coalición. Además, planteó que el fundador del PRO no decide ni por la Coalición Cívica ni por la Unión Cívica Radical, como tampoco por el resto de las fuerzas que componen el principal espacio opositor.

«Ha sido presidente y tiene un rol influyente, ahora, no decide por Juntos por el Cambio. Somos una coalición de partidos políticos, su opinión es importante en tanto no ponga en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio», reiteró el precandidato a presidente en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

El debate sobre la ampliación de Juntos por el Cambio

El mandatario provincial reveló también que protagonizó un encuentro con el diputado libertario José Luis Espert para avanzar en la amplicación de la principal coalición opositora, y se negó a discutir la incorporación de Javier Milei al que calificó de «desquiciado».

«Me reuní con Espert, me fue a visitar, comparto si quiere sumarse a la coalición, algo que he consultado», expresó, y continuó: «Puede aportar, no es una opción desde el liberalismo que sea irracional, podemos compartir un proyecto, no estoy tan de acuerdo en que debamos cambiar el nombre. Pero comparto la incorporación».

Por último, precisó que para su espacio «el límite es Milei» dado que su incorporación implicaría «cambiar la constitución de Juntos por el Cambio». «Milei es un loco, un desquiciado, no podemos tener un candidato que tenga el desquicio que tiene ese hombre. Está mal de la cabeza. Estamos hablando de gobernar el país, reestablecer el orden, no de la venta de órganos, no de cerrar el Banco Central, de la libre portación de armas. Tendrá votos, pero estamos hablando del país«, concluyó.