Carlotto, sobre el 2×1 a favor del represor Muiña: «Desnudó la hipocresía de Rosatti, Rozenkrantz y Highton»

En el marco de un nuevo encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, se presentaron la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el ex ministro de Justicia del gobierno macrista, Germán Garavano, para brindar testimonio en la investigación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le brindó el beneficio del 2×1 al criminal de la dictadura Luis Muiña en 2017.

Carlotto no respondió preguntas de los legisladores y leyó un comunicado. “Vengo en nombre de Abuelas para testimoniar en este proceso de responsabilidad funcional. Las abuelas venimos recorriendo en soledad tribunales antes de su conformación. Luego, empezamos a ir juntas, buscando a nuestros nietos y convencidas de que la lucha debe ser colectiva”, expresó.

Respecto del fallo Muiña esbozó que impulsaba “un estándar general” que podía ser utilizado “de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces de nuestra historia”. Asimismo, explicó que “el fallo desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton, porque hablaron de las demoras en la tramitación de las causas”.

Carlotto denunció que la Corte Suprema nunca hizo nada para acelerar los tiempos de los juicios de lesa humanidad y agregó: “Subestimaron la reacción del pueblo organizado y de este Congreso. Rosatti y Hilton tuvieron que volver sobre sus pasos y tomando la nueva ley”.

Desde el oficialismo, buscan respuestas para entender por qué en este país hubo un intento de reducir la pena de los genocidas y cómo se construyó esa decisión. Garavano contestó las preguntas de los legisladores en torno a la hipótesis de que hubo un acuerdo político entre el gobierno de Mauricio Macri y varios funcionarios de la Corte para beneficiar a ex represores a partir del fallo Muiña.

La Comisión de Juicio Político analiza 14 proyectos contra los supremos. Foto: Prensa Diputados

El ex funcionario de Macri expresó su posición sobre el fallo Muiña. Más allá del respeto a la independencia judicial creo que no correspondía el 2×1, es una ley que genera un punto de vista muy perverso y no sólo en delito de lesa humanidad, sino donde hubo violaciones, asesinatos, organizaciones de lo más sofisticada se beneficiaron de esa norma, por eso siempre critiqué esa ley y me duele más esta situación”.

“También siendo ministro tuve varias declaraciones sobre las presiones preventivas. Que es una facultad de los jueces, no suceden por los gobiernos. Si se las queremos asignar a un gobierno tenemos un problema, es como decir que la condena de Cristina (Fernández de Kirchner) es por culpa de te gobierno y eso no es así porque el poder judicial es independiente y lo mismo era durante nuestro gobierno más allá que uno pueda compartir o no, de eso yo disentí con muchas decisiones del poder judicial, pero esa es la esencia de la democracia”, se explayó.

Además respondió que decidieron no apelar el fallo que benefició a Highton porque se ajustó a la “doctrina Petracchi” sobre el tema. Además, dijo “no recordar” haber hablado con el senador José Torello o con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quienes el diputado oficialista Rodolfo Tailhade calificó como “asesores jurídicos primarios de Macri”, sobre el tema.

Por otro lado, el funcionario dijo que nunca se reunió con el Director de Asuntos Jurídicos del ministerio Pedro Diez para “indicarle” en qué sentido debía avanzar con relación al amparo presentado por Highton.

Al ser consultado por los legisladores del FDT sobre si conocía al ex ministro de Justicia Marcelo D’Alessandro, contestó: “Lo conozco a D’Alessandro, es una relación política y de funcionarios. Lo he cruzado, he chateado, pero no es mi amigo”.

En cuanto a los representantes de la Coalición Cívica que mantuvieron un posicionamiento crítico respecto a la labor de Garavano en el gobierno de Cambiemos, Paula olivetto recordó: “Cuando tuvimos diferencias en nuestra alianza política no fuimos a los medios de comunicación a decir que no había funcionarios que no funcionan o queríamos hacerle la interna al presidente para debilitarlo, usamos las herramientas que da la constitución con absoluta libertad y respeto, el Frente de todos no acompañó el pedido de juicio político hecho al ministro Garavano, así que a llorar a la lloreria”.

En el encuentro también prestaron testimonio los periodistas Silvana Boschi, Martín Granovsky, Ignacio Miri, Irina Hauser y Luciana Bertoia. El motivo de la citación fue que ratificarán las notas que escribieron sobre el tema que investiga la comisión.

Por: Verónica Benaim