El Trastorno del Espectro Autista (TEA), que ni es una enfermedad ni se cura, no es lo que aparece en algunas series de televisón de niños ‘difíciles’ que eligen no comunicarse y aislarse o genios con coeficientes intelectuales elevados. Más allá de estos prejuicios, ni siquiera la etiqueta del diagnóstico y sus características comunes les representan. Son un arcoíris que este 2 de abril reivindica luz sobre su diversidad.

Si hay un símbolo que muestra a las personas con autismo es el infinito. De hecho, ha sido pintado de colores y escogido como emblema de la campaña de sensibilización de Autismo España con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Una forma gráfica de insistir en que cada persona con este diagnóstico tiene diferentes capacidades, intereses y necesidades a los que atender, de los que enorgullecerse y que reivindicar.

Alrededor de 78 millones de personas tienen autismo a nivel global, mientras que en Argentina se estima que hay más de 500.000 personas con esta condición. Durante los últimos años, a raíz de que se ha tomado mayor conocimiento sobre el tema, ha incrementado el número de personas que reciben su diagnóstico.

Durante una entrevista con el programa De Boca en Boca (Radio 2), la neuróloga infantil Julia Boccoli explicó que «el autismo no es una enfermedad» sino «una condición que acompaña para toda la vida a las personas».

Al hablar de condición, se refiere a «un conjunto de características que abarca tres esferas en el desarrollo de un niño». Esas tres esferas son: la del lenguaje y la comunicación, la de la interacción social, y la de la alteración del juego y la simbolización.

Esferas afectadas en personas con autismo

La primera esfera, la de «la palabra hablada», implica que «hay un tercio de las personas con autismo que no logran desarrollar el lenguaje». Otro porcentaje, señaló Boccoli, consigue hablar pero «tiene dificultades en el uso social del lenguaje, para iniciar y mantener una conversación».

La interacción social en niños y niñas con autismo no es la habitual. Algunos signos comunes son que no sostienen la mirada, no responden cuando se los llama por su nombre y tampoco desarrollan lo que se conoce como atención conjunta, una capacidad que empieza a manifestarse alrededor de los 10 meses y por la cual los niños comienzan a mostrarle a otras personas aquello que les llama la atención y los divierte.

Estos comportamientos propios de la interacción social, a los que se suma también el juego en solitario, pueden funcionar como signos tempranos para la identificación de un posible caso de autismo en niños de entre 1 y 2 años, explicó Boccoli.

Los niños con autismo tienen capacidad para memorizar letras y números, pero no saben cómo usar esos aprendizajes «en su vida cotidiana».

La tercera y última esfera es la de la alteración del juego y la simbolización, por la que «los niños y niñas con autismo presentan dificultades para la imaginación, para desarrollar lo que se llama juego simbólico», que es cuando, por ejemplo, simulan ser médicos o cocineros.

Esto, a su vez, está acompañado de comportamientos repetitivos. «Alinean los juguetes o los apilan, y también pueden tener gestos corporales como lo que llamamos «aleteo» cuando se ponen contentos», agregó la neuróloga infantil.

Los niños y niñas con autismo, además, tienen capacidad para memorizar letras y números, pero no saben cómo hacer esos aprendizajes «funcionales en su vida cotidiana».

La importancia del diagnóstico temprano

El componente genético representa una de las principales raíces de los trastornos del espectro autista, aunque no hay un estudio específico para detectar la condición. «El problema del autismo es que hay una diversidad inmensa» de casos, lo que lleva a que haya características «muy diferentes» entre una persona y otra.

La «detección precoz y la intervención temprana», remarcó Boccoli, es lo más importante porque «cambia el pronóstico y futuro de un niño o niña con autismo».