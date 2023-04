Tras cuatro meses de inactividad, fracasó la sesión del Senado en medio de un escándalo Tras más de cuatro meses de inactividad en el recinto, el Senado de la Nación no pudo tratar este jueves proyectos sobre pliegos de funcionarios judiciales, Certificado Único de Discapacidad, alcohol cero al volante y la ley Lucio -entre otros- por una discusión sobre el temario al comienzo del encuentro. Juntos por el Cambio y el flamante bloque de Unidad Federal se retiraron del recinto y dejaron sin quórum al oficialismo.

La sesión que fue presidida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala de Ledesma, se empezó a complicar cuando el senador radical Alfredo Cornejo pidió una moción de orden para que se modifique el cronograma de tratamiento establecido, de modo de tratar los temas de consenso y que el resto de las iniciativas que quiso sumar el Frente de Todos se debatan en una próxima sesión con fecha el 13 de abril.

En la misma sintonía, el jujeño Guillermo Snopek hizo hincapié en la demora para tratar muchos de los proyectos importantes pendientes y sostuvo que para él tendría que haber habido tres convocatorias, pero la primera debió haber sido la que su interbloque había pedido.

Ante lo solicitado, el senador oficialista José Mayans respondió inmediatamente a la oposición a quien criticó por querer “ganar la pulseada por el control de la Cámara Alta”. “Están buscando la nota ‘Cristina perdió la mayoría en el Senado’. Hagan ustedes el plan de labor y tratemos los temas de acuerdo, llévense el mérito, pero tratemos los temas importantes”, expresó desde su banca.

Por el mismo carril, la kirchnerista Juliana Di Tullio, acusó a los opositores de “impedir” el tratamiento de la mayoría de los temas previstos. y apuntando directamente a Cornejo le preguntó “si lo que quería era dejar fuera de tratamiento alcohol cero, el Certificado Único de Discapacidad… “¿En serio quieren dejar eso? ¿Quieren quitar el proyecto sobre cardiopatías congénitas? El proyecto para que los jubilados no hagan más la fe de vida?”.

Todo roto

En la oposición, Luis Naidenoff denunció que no hubo en 9 meses reunión de labor parlamentaria ni siquiera para ordenar los supuestos temas de consenso, y tuvo que mediar dos planteos de sesiones especiales para que hoy estemos discutiendo. Este tema fue ignorado por el oficialismo cuando el propio presidente solicito el tratamiento en sesiones extraordinarias y no lo convocaron.

Desde el monobloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck pidió que “se mantenga el temario que la presidencia había convocado para esta sesión. No hay ningún motivo para no tratar los proyectos hoy porque tienen dictamen, muchos de ellos tienen el respaldo de las distintas bancadas, a parte son temas justos. No tiene sentido demorar dos semanas el tratamiento de los temas”.

Mientras los representantes de la oposición deliberaban si dejaban el recinto, en los palcos un grupo de personas coreaba “alcohol cero, alcohol cero, alcohol cero”. En las bandejas del recinto también se encontraba el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy.

A la hora de votar la moción, la presidenta provisional del Cuerpo reiteró que se necesitaban las dos terceras partes para habilitar el apartamiento del reglamento. Se justificó en que se estaba planteando el no tratamiento de los proyectos que se habían incorporado.

Juliana Di Tullio, una de las participantes de la fallida sesión en el Senado.

Sin acuerdo no hay quórum

Desde el PRO, Humberto Schiavoni, aclaró que no estaban trasgrediendo ningún artículo del reglamento, y recordó que no había un plan de Labor que estuvieran cambiando, sino solo el orden de prelación de los temas. Finalmente los opositores se retiraron del recinto y los senadores del Frente de Todos se quedaron cuestionando la actitud de los abandónicos mediante las expresiones en minoría.

Como el caso de Mayans, que volvió a tomar la palabra y afirmó: “La verdad que venir acá a pedir alterar el plan de labor, violando el reglamento, violando la decisión de la Presidencia, demuestra que toda una farsa armaron, que no les importa absolutamente nada de lo que está pasando en Santa Fe y tampoco tratar los temas que están con despacho, como la ley de alcohol cero, que pusimos en primer término”.

También lo hizo la vicepresidenta del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti: “El Frente de Todos viene trabajando, desde el primer día que llegó a la Cámara de Senadores, por la Ley Lucio y lo hacemos silenciosamente porque creemos que la Argentina tiene que cambiar en la perspectiva de niñez y adolescencia”.

“También trabajamos con las personas con discapacidad, sabemos lo que es para una mamá de un chico con discapacidad tener que ir todos los años a sacarse el CUD para poder tener los beneficios que da el Estado nacional; sabemos lo que es para un abuelo y abuela no cobrar a fin de mes la jubilación porque no llegó a hacer el trámite de fe de vida; sabemos perfectamente lo que pasan los papás que tienen niños, bebés, con cardiopatías congénitas”, enumeró.

En el caso de Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) lamentó que la familia de Lucio “regrese a La Pampa sin el proyecto aprobado”. “Debemos garantizar el tratamiento de estas leyes sobre niñez porque surgió a partir de un asesinato en mi provincia”, manifestó. Asimismo, sostuvo que el proyecto de ley sobre la creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes era parte del temario que había impuesto JxC (e incluso el impulsor del proyecto es el diputado del Pro Martín Maquieyra).

Por: Verónica Benaim