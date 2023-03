Internas estalladas: Juntos por el Cambio arregla en tres provincias y se le complica en otras dos

Arreglan el frente en una provincia y se le desarreglan otras dos. Juntos por el Cambio intenta por estas horas suturar los quiebres políticos que hay en los frentes electorales provinciales. Luego de arduas negociaciones, lograron encarrilar Córdoba y Tucumán. En Mendoza, acorralaron al candidato del PRO díscolo, pero no parece estar dicha la última palabra. En cambio, en Tierra del Fuego, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, entró manu militari para impedir una ruptura, que quizás ocurra de todas formas. Y en Salta directamente implotó el frente electoral y habrá listas separadas del PRO y la UCR.

Salta (por el aire)

Salta era una de las provincias que no estaba, hasta hace unos días, entre las de alerta roja por una ruptura. El PRO y la UCR venían en una negociación por las listas para las elecciones del próximo 14 de mayo en la que intervenían los distintos sectores del PRO: por Horacio Rodríguez Larreta, venía trabajando en el acuerdo Eduardo Macchiavelli, y por Patricia Bullrich, Federico Angelini. De pronto, todo saltó por los aires.

“A pesar del enorme esfuerzo que venimos haciendo desde el partido por mantener la unidad de Juntos por el Cambio en la provincia, finalmente el PRO tendrá lista propia en las elecciones provinciales”, indicó un comunicado del PRO Salta. “La unidad es un valor fundamental para nosotros, y por eso todo este tiempo hemos dialogado e intentado alcanzar los acuerdos necesarios para mantener y fortalecer Juntos por el Cambio en Salta. Creemos que ampliar el espacio lo fortalece, porque la diversidad de voces y miradas permite alcanzar mejores soluciones para los salteños”, aseguraron en el comunicado.

¿Qué pasó? En el PRO vetaron que la UCR incluyera en el acuerdo al Frente Plural, del dirigente Matías Posadas, vinculado al gobernador Gustavo Sáenz. Ante esto, resolvieron romper. Todas las conspiraciones cierran: hay quien le atribuye la jugada al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, titular de la UCR. Por supuesto, su gente lo niega.

Así las cosas, la UCR llevará como candidato a Miguel Nanni y es probable que la lista del PRO la encabece Inés Liendo, una candidata con ese inconfundible toque negacionista que le encanta a Mauricio Macri.

Tierra (Prendida) Fuego

Otra provincia que estalló en los últimos días fue Tierra del Fuego. Allí el dirigente del PRO Héctor «Tito» Stefani dejó en claro que rompía la alianza con el radical Pablo Blanco, dado que no se podían poner de acuerdo en la fórmula a gobernador. Bullrich reaccionó e intervino con mano dura: desplazó al interventor del PRO en Tierra del Fuego y colocó en su lugar a su alfil Federico Angelini. Éste firmó la alianza con la UCR, además de con la Coalición Cívica y otros partidos. Pero esta jugada puede que no alcance, porque aún sin el sello puede que Stefani se termine presentado en las elecciones y les divida el voto.

Córdoba y Tucumán

Los nuevos focos de incendio provinciales les hicieron volcar el fernet con cola con el que estaban celebrando que habían logrado cerrar una disputa de meses en Córdoba por las candidaturas y otra similar en Tucumán.

En Córdoba, Luis Juez y Rodrigo De Loredo hacía tiempo que no conseguían coincidir en un método para dirimir la candidatura a gobernador, habida cuenta de que no tienen PASO provincial. Finalmente, resolvieron que el candidato saldrá de una encuesta que encargaron para ver quién mide mejor. No solo hubo spot conjunto tomando fernet y con el eslogan «Fórmulas que funcionan», sino que se sacaron fotos reunidos con todos sus equipos. Esto insumió horas y más horas de negociaciones en las que intervinieron los dirigentes nacionales.

En Tucumán también lograron que la sangre no llegue al río. La pelea era similar y se resolvió cuando cedió una de las partes para integrar una fórmula, en la que irá como candidato a gobernador el radical Roberto Sánchez y como segundo el peronista PRO Germán Alfaro.

Dos provincias que parecieron salir del terreno de conflicto, mientras se complicaba en otras dos.

Mendoza en duda

Mendoza es (o era) otro foco de conflicto, desde que el dirigente del PRO Omar de Marchi dejó en claro que en las PASO provinciales pensaba competir por afuera de una alianza con la UCR. Alfredo Cornejo –el candidato radical– puso el grito en el cielo y consiguió que su aliada Patricia Bullrich presionara para evitar una ruptura. De Marchi tiene como referente a Larreta, que primero no dijo nada, luego apeló al federalismo y a pedir que esto lo resolvieran entre mendocinos y que desde la semana pasada parece haberle soltado la mano a De Marchi.

La decisión es que si De Marchi no integra el frente Cambia Mendoza, no podrá usar el sello del PRO por afuera en las PASO del 11 de junio. ¿Esto significa que está dicha la última palabra? No es del todo seguro. De Marchi todavía se resiste, aunque no parece que le quede mucho espacio (ni aliados). Sigue acusando a los radicales de tener alianzas con Sergio Massa. El presidente del PRO Mendoza, Álvaro Martínez, fue diplomático al dejar en claro que lo de Larreta no significa una capitulación por parte de ellos: “El PRO de Mendoza tiene su propio sistema de decisión. La fecha límite para resolver es el 12 de abril. Es intención de Horacio que haya unidad, pero las definiciones son en abril”. ¿Está solucionado lo de Mendoza? Las dudas persisten.

Por Werner Pertot