“Mejor que tuitear es hacer»

Cuando Axel Kicillof inauguró el año político formal con “mi último discurso de apertura, en todo caso, de esta etapa”, estalló una ovación que lo sonrojó y lo llevó a relativizar: “Lo dejo en manos del pueblo”.

Es que a siete meses de que se vote quién presidirá el país en los próximos años, el gobernador de la provincia más poblada redundó en su apuesta reeleccionista.

Para ello cuenta con encuestas favorables aun cuando competirá contra quien ganó la legislativa pasada, el diputado Diego Santilli, y no tiene oposición interna de fuste, al punto de que hasta la ministra Victoria Tolosa Paz se manifestó en apoyo a la reelección antes de ingresar al recinto.

Ese lunes 6 por fin se celebró la reunión bicameral postergada por los cortes de luz debido a las quemas provocadas bajo tendidos eléctricos ubicados en campos de un ex funcionario de Cambiemos.

En su discurso, Kicillof repitió algunos tópicos del que había pronunciado en 2022. Hasta el atuendo repitió: sin corbata, con camisa azul bajo un saco oscuro que ostentaba un distintivo bonaerense. Saludó con los dedos en V antes de pronunciar siete referencias al peronismo, otras tantas a Cristina Fernández de Kirchner y tres “al Presidente Alberto”, al mencionar obras en Morón y el canal Magdalena. Destacó a Lula como mandatario de Brasil.

Tan explícito alineamiento partidario en un ámbito institucional causó la crispación esperable entre los opositores, desde cuyas bancas lo chicanearon mucho más que el año pasado. Fuentes de Juntos le comentaron: “Nos pide que ‘en la campaña no obstaculicen proyectos importantes’, pero lo hace después de saludar al Frente de Todos. No habló como gobernador sino como militante”. Otro agregó: “Sabemos que la palabra no es su fuerte, incurre en furcios hasta cuando lee; es lógico que desde nuestras bancas le gritáramos que mandaba fruta”.

Ante las interrupciones, inaudibles en las transmisiones, el gobernador mostró que aprendió a responder con mayor soltura: “Ahora hablo de cómo recibí IOMA, si quieren… Desde la nave espacial hablan”. En otro pasaje, le contestó al presidente de la UCR provincial: “Después te escucho, Abad, no hagamos un show”. Cuando la titular del Senado, Verónica Magario, recordó que no se puede hablar en el recinto por respeto al gobernador, Axel acotó: “Al pueblo”.

Junto a la vicegobernadora, muy aplaudida, y a quien preside Diputados, Federico Otermín –con corbata pero floja, como identidad de una generación que rehúye de las formalidades para priorizar lo esencial–, el gobernador saludó a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo antes que a los destinatarios confesionales.

Cuando por fin pasó a los temas de fondo, repitió con énfasis que a la Provincia de Buenos Aires “nunca la van a dividir”. En su mayor definición, anunció: “Vamos a revisar el convenio multilateral que reparte los impuestos y que fue modificado por la dictadura” en favor de la actual Ciudad Autónoma.

A la hora de colegir su “satisfacción, pero sin ignorar las deficiencias”, advirtió que “lo que falta es buena parte de lo que se produce y se aporta al sistema de coparticipación”. Ahí tocó el hueso de la discusión por los recursos producidos y redistribuidos entre las dos Buenos Aires. Su resumen es que la PBA tiene más necesidades, pero le restan recursos para dárselos a la CABA, el distrito más rico del país.

Aclaró: “No están sacándole recursos a la CABA, sino que el gobierno anterior se los incrementó por decreto, pasó de 1,4 a 3,5% sin motivo. Este gobierno volvió al 1,4 y por ley además le transfiere los costos de la Policía. A nosotros nadie nos paga la Seguridad. La Corte, por fuera de sus atribuciones, lo incrementó a 2,95%. Las demás provincias, y nosotros, no vamos a permitirlo”.

Se sumó al “deporte de medios porteños” que es comparar PBA con CABA (…) En 1947, había 4 millones en la PBA y 3 en la Ciudad; hoy son 17 millones y los mismos 3 de siempre. Comparan 203 km2 con una zona 1.500 veces más grande. ¿Hay calles de tierra en CABA, o arroyos que sanear o ríos que dragar? ¿Falta gas, agua potable, rutas?”

Para subrayar la diferencia, les tendió una mano a los jefes comunales opositores: “Si comparamos intendente (de CABA) con intendentes (de PBA), cualquiera de los nuestros haría mucho más con el mismo presupuesto”.

El bonaerense centró su discurso en la tesis de que, a pesar de esa inequidad, pudo administrar mejor gracias a una carga tributaria más progresiva, apoyada en la solidaridad de los sectores con más posibilidades. Así pudo destinar un presupuesto cinco veces mayor a justicia, políticas de género, ambiente o al primer Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano en la historia de la provincia.

De inmediato explicó cómo logró el aumento de la inversión: “En 2022, cayeron intereses de la deuda (disminuyeron 20,2% en términos reales). Ese alivio se debió a la reestructuración de la deuda en dólares tomada de manera inexplicable por la gestión anterior. Terminamos la reestructuración en septiembre de 2021 con el consentimiento del 98% de los bonos elegibles”.

Ese ahorro de 4.600 millones dólares en servicios de deuda del 2020 al 2023, con una extensión de la vida media de la deuda renegociada de 3,2 a 10,6 años, constituyó un “crédito que no fue a la timba sino a la obra pública y el desarrollo”. Ese posicionamiento estuvo atado a la crítica evidente: “El gobierno anterior estableció un modelo de especulación y dependencia externa”, en cuyo lugar propuso ayudar a las pymes y mejorar el ingreso. O “mejor que tuitear es hacer”.

A nadie se le olvida que hablaba el segundo ministro de Economía que no había llegado desde grupos ligados al poder hegemónico. Por eso, conviene atender a su macro lectura.

Cuando se refirió a uno de los mayores déficits, el de vivienda, adelantó la solución: “créditos razonables”. Luego de destacar el PROCREAR de CFK, advirtió que “la tasa debe tener el techo de la inflación y el desarrollo de los salarios; si no, se vuelve una estafa”.

En otro claro alineamiento, razonó: “Es fácil presupuestar, pero hay que financiar”, a partir de lo cual agradeció al Congreso y a Máximo Kirchner por el impuesto a las grandes fortunas.

A la hora de pensar de dónde obtener recursos y tras señalar que “es necesaria mayor justicia social porque hay sectores que se llevan lo de otros”, se refirió a dos cursos hídricos generadores de riqueza: el Canal Magdalena y la Hidrovía.

Respecto del Canal, la problemática es conocida: para ir desde los puertos fluviales del norte a los marítimos del sur, los barcos deben pasar por otro país. Esta obra se posterga, no por el costo sino por los intereses que afecta, dijo Kicillof, y destacó el avance durante el gobierno de CFK, cuando era canciller Héctor Timerman, “quien murió víctima de la persecución”, recordó y generó aplausos. “A finales de 2015 estaba terminada y la discontinuaron. Vamos a insistir”, advirtió.

A propósito de la vía navegable troncal, criticó al gobierno de origen pejotista privatizador de los ‘90 y destacó que ahora “tenemos una silla en el debate de la Hidrovía (que) gestiona un excedente de 100 millones de dólares en un año; 70 de los cuales fueron a inversiones federales”.

De paso, negó que en Mar del Plata se permitieran exploraciones que afectaran las playas. Señaló que, de los 137 pozos perforados en la PBA, 36 están productivos y es de donde sale buena parte del gas. A la vez, destacó que “sin YPF no hay Vaca Muerta, una decisión valiente” de CFK.

Otra gran obra sobre la que redundó fue la del Salado, que atraviesa 57 municipios. “Será de una envergadura del doble del canal de Panamá y cinco veces más que el de Suez. Lo estamos construyendo de nuevo. Se ha ampliado al triple de ancho y doble de profundidad. Pensaban que no íbamos a hacerlo por el sector al que beneficia”, dijo en referencia al campo. Explicó que luego de que otros perdieran el crédito del Banco Europeo, su exitosa renegociación por 110 millones de dólares permitirá iniciar el quinto tramo.

En comparación, son más modestas la nueva planta de agua potable en La Plata, donde el último sistema equivalente se hizo con Juan Perón, o la terminada en Morón, “la del negociado de Rousselot con Macri”, lanzó.

Por tal desarrollo a través de la obra pública es que ubicó al peronismo como “el multiplicador keynesiano”. Kicillof ve a la provincia como “motor de la Argentina” y en ella ubicó, hacia noviembre, el mayor nivel de empleo registrado desde 2015. Para que esos salarios no sean comidos por la inflación, reparó en los mercados bonaerenses sin intermediarios, que acercan al productor con el consumidor, eslabones externos de la cadena a los que ve como los más débiles.

Recursos

En su explicación, haber trabajado en más de 170 kilómetros de rutas favoreció el récord de turismo. Ese “derecho a disfrutar” colocó al Turismo como la quinta actividad provincial. En ello influyó el premio a quienes terminaron el secundario, ya que su plan tuvo como principales destinos estudiantiles a la provincia. “Los empresarios hoteleros piden que se repita”, festejó.

Le tocó gobernar la PBA durante el bicentenario de su Banco. Entonces, el Bapro pasó al doble de clientes, por la cuenta DNI y por sus servicios digitales para emprendedores, incentivados por la pandemia, cuando se convirtió en la primera billetera electrónica, reconocida en Londres como la mejor repuesta financiera mundial.

Pero hubo dificultades en el Banco, que Kicillof atribuyó a una ley no aprobada por la oposición: “Los acuerdos políticos se habían alcanzado, pero al parecer llegó un llamado telefónico desde la Capital y se paró la votación”, develó. No obstante, agradeció a la Suprema Corte de su provincia y al gremio La Bancaria.

Representantes de otros sindicatos, como Roberto Baradel, Hugo Moyano y Oscar de Isasi, aplaudieron sus alusiones:

La gobernadora pagaba de modo informal un gran porcentaje de los sueldos, pero ahora 20.000 trabajadores dejaron de estar precarizados.

Entre 2015 y 2019 hubo pérdidas del 20% en los sueldos, que en estos tres años recuperaron entre 4 y 13 puntos del salario real.

No hubo un solo día de paro docente por cuestiones provinciales y las clases empezaron siempre en fecha (algo que siete provincias no lograron).

En su sistema educativo, el segundo mayor de América Latina, reconoció problemas de deserción: de cada diez cursantes, seis terminan en plazo, dos se retrasan y dos abandonan. “Envíen a los chicos a la escuela, llueva o truene; todos los días hay que ir a la escuela”, pidió.

“En dos años de pandemia hicimos más del doble de escuelas que en los cuatro anteriores. Extendimos el boleto estudiantil (…) y vamos a seguir invirtiendo en la universidad pública. Pedimos a la oposición que apruebe las cuatro universidades para nuestra provincia”, resumió.

En otras definiciones sobre trabajo, dijo que “recibimos la Policía en una situación de ajuste salarial del 29%” y que bajó el desempleo, ya que “en 2019 se ubicó en 11,6% y en el tercer trimestre del 2022 alcanzó el 8,7%”. El dato fue verificado como “verdadero” por el sitio Chequeado que, sin embargo, le enrostró una falsedad: “La mayor dirigente política está proscripta”. Es de suponer que no hallaron ninguna mentira porque, de haber sido así, la hubiesen consignado.

Kicillof dijo mucho más respecto del intento de asesinar a la Vicepresidente. “Nos tiene que doler a quienes queremos la democracia. Hay que castigar a quienes promovieron o financiaron el atentado”.

En Seguridad, luego de asumir durante un periodo en que el sistema carcelario estuvo “al borde de una tragedia”, al decir de la máxima instancia penal, dijo que “instalamos fábricas en nuestras cárceles y redujimos a la mitad la reincidencia”, al tiempo que erigieron en tiempo récord alcaidías para evitar las celdas en las comisarías, lo que distrae recursos humanos. Esta era una exigencia que el Poder Judicial había ordenado hace años en aplicación de la “ley Verbitsky”, presentada desde la presidencia del CELS. Kicillof consideró “inmoral hacer campaña aprovechando el miedo de nuestra sociedad” y evaluó que la mejor solución no es sólo policial sino estructural y multicausal.

(El CELS también batalló contra otra forma de encierro: los manicomios, que Kicillof definió como “casas de abandono y espanto”, lo que arrancó aplausos. Subió de 20 a 80 la cantidad de centros que atienden la salud mental.)

El gobernador inauguró la más reciente alcaidía en Berazategui, centro de críticas en el distrito no por su utilidad (que la oposición reconoce) sino por su ubicación, en medio de un barrio, cuando algunos sugerían construirla al otro lado de la autopista, terrenos que el intendente Juan J. Mussi reserva para emprendimientos inmobiliarios privados y donde están provocando continuos incendios forestales.

De nada de eso habló el gobernador, que cuenta en el sur del Conurbano con el principal bastión de votos, por lo que hizo varias referencias a Quilmes, Varela y Guernica mientras era aplaudido desde el palco de jefes comunales, sobre todo cuando apuntó a “la descentralización del gasto a través de los municipios” y propuso “generar una discusión seria sobre la autonomía” municipal.

Mayra Mendoza también aspira a ser reelecta .El trabajo en tándem del Conurbano con la Gobernación, cuya cartera política está a cargo de Martín Insaurralde, ex intendente en la Tercera sección electoral, dificultará mucho la aspiración opositora de hacerse con una zona donde siempre perdió.

En pos de ese horizonte, Kicillof dispensó su mejor emoción al recordar conceptos de Evita; tras entender que “una legítima rabia contra la desigualdad y los privilegios impregna al mundo”, y planteó que en este año habrá que decidir “entre la derecha y los derechos”.

Sobre esa dicotomía pivoteó el eje discursivo de la apertura de sesiones legislativas, que cerraron las barras: “Borom bombón, borom bombón, es para Axel, la reelección”. Era cantado.

POR ALBERTO MOYA