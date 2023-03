Ibarra confirmó que repetirá el mismo equipo de Boca frente a Banfield

El entrenador de Boca, Hugo Ibarra, confirmó este viernes que repetirá el equipo para enfrentar a Banfield y aclaró que «uno le da la confianza y ellos la están devolviendo adentro de la cancha».

Una vez consumado el entrenamiento en el predio de Ezeiza, Ibarra dialogó con la prensa en la antesala de lo que será la visita de su equipo al conjunto del sur bonaerense el próximo domingo desde las 21.30.

«Se avecina un partido difícil contra Banfield y vamos a jugar con el mismo equipo. Estamos trabajando, podemos jugar con distintos sistemas, tenemos jugadores que pueden hacerlo. Nos vamos aceitando partido a partido», expresó en primera medida el entrenador.

Posteriormente, Ibarra entró en detalles y explicó los motivos que los llevaron a decidirse por ratificar el once que igualó sin goles con Defensa y Justicia: «Por la confianza que me da día a día el grupo, los jugadores. Uno le da la camiseta, la responsabilidad, la confianza y ellos la están devolviendo adentro de la cancha; y cuando tiene que salir alguien sabe que el compañero va a ser lo mejor para el equipo».

«Todos queremos ganar, lo importante es no perder puntos. El fútbol argentino ha mejorado y está parejo todo. Los rivales ya conocen a Boca, tratan de generarle bloques para que no tengamos posibilidades por adentro. Esto no quiere decir que igual ese siempre sea el esquema (4-3-3)», analizó el técnico del conjunto de La Ribera.

En otro orden, Ibarra también se refirió al aspecto del juego defensivo en el que se está enfocando particularmente para que su equipo muestre una mejor versión: «La parte defensiva la estamos trabajando para intentar encontrar más solidez todavía».

«Lo vamos mejorando. Los primeros defensores tienen que ser los delanteros, y después tener las líneas bien cerradas. En eso se trabaja día a día», sentenció.