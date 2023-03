Sergio Massa presentó el Índice Crianza: la nueva referencia para establecer cuota alimentaria

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación del Índice Crianza (IC) como herramienta que estima el costo de manutención de los menores de edad para calcular el monto de cuota alimentaria.

Según lo comunicado, la medición constituye un instrumento que permitirá contribuir a la planificación familiar y a la gestión de los cuidados. El cálculo será efectuado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y consiste en cuantificar el costo de provisión de bienes y servicios esenciales para las tareas de cuidado de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Además, otorga un valor de referencia para saber cuánto destinan las familias a la cobertura de las distintas necesidades básicas: alimentación, vestimenta, vivienda, traslado y cuidado de niños, niñas y adolescentes.

El Índice de Crianza, además, permite informar a jueces, abogados y organismos que trabajan con infancias y juventudes para que se cumplan sus derechos.

En esta línea, Massa le pidió a la Corte Suprema de Justicia que, «a partir de la publicación del Índice de Crianza, saque una Acordada que establezca como obligatoria su aplicación por parte de la Justicia de familia”.

El ministro de Economía estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; la directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto; el titular del INDEC, Marco Lavagna; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

“Tomamos la decisión de impulsar el Índice de Crianza y no es ni más ni menos que decirle al Estado, a la justicia, a la sociedad toda que esos chicos, esos 3 millones de chicos, van a la escuela, necesitan transporte, comen todos los días, muchas veces quieren divertirse, entretenerse y no puede ser que estén sometidos a que la mamá tenga que andar pidiendo prestado o tenga, como tienen 4 de cada 10 de esas mujeres, un nivel de endeudamiento más alto que el promedio de la sociedad argentina en las instituciones financieras porque tienen que palear ese problema endeudándose”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, la directora nacional de Economía, Igualdad y Género afirmó que la deuda de obligación alimentaria, más allá de ser un drama familiar, es un problema económico que requiere de una respuesta política.

Las estadísticas existentes indican que hay más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares con niños/as y sin presencia de cónyuge (llamadas “familias monomarentales”). Esto representa al 11,7% del total de hogares.

En tanto, en el 59% de esos hogares, donde viven más de 3 millones de menores de edad, se destina más de la mitad del ingreso al pago de deudas, mientras que el 73% de estos hogares aseguró que recurre al crédito para comprar comida o medicamentos.

De acuerdo a datos publicados por UNICEF (2022), el 50,2% de los hogares en los que no vive el padre de los menores de edad no recibió dinero en concepto de manutención en los últimos 6 meses, y el 12% sólo recibió manutención algunos meses. Es decir, 3 de cada 5 hogares a cargo de mujeres no reciben la cuota alimentaria en tiempo y forma, lo que pone de manifiesto la necesidad de garantizar el cumplimiento de pago de las obligaciones de familia y distribuir los gastos de crianza de forma equitativa.

“Los cuidados son centrales en nuestra economía. Conocer su valor nos permite avanzar hacia una sociedad más igualitaria”, concluyó Massa en el encuentro que se realizó en el Auditorio de la sede central del Banco Nación.