Apagón 2023 vs. apagón 2019

Contador Gustavo Lopetegui, Secretario de Energía durante el apagón de Junio de 2019

«De cero a diez, hay cero posibilidades que vuelva a repetirse.»

.Literalmente, eso declaraba el 17 de Junio de 2019 el Secretario de Energía, después del apagón que afectó a 3 países y a mas de 50 millones de personas. En el día de ayer, sorprendentemente (?) volvimos a tropezar con la misma piedra. El apagón de 2019 nos enseñó la importancia de tener sistemas de Desconexión Automática de Carga y Generación (DAC y DAG)..

El evento de ayer nos mostró que esos sistemas podrían funcionar mejor. Es por eso que hay que recalcar las mejoras en comparación al apagón del 2019:

Estado de la red: El consumo en la mañana de un domingo es muchísimo menor que en la tarde de verano de un día hábil. Felicitaciones para la gente de CAMMESA que, en el evento de ayer, operó de forma ejemplar una red en una condición muchísimo más crítica e inestable.

Duración del evento: En el 2019 se necesitaron mas de 14 horas para normalizar el servicio. Ayer se pudo regularizar la red en menos de 4 horas.

Impacto: En esta ocasión han sido afectadas 30 millones de personas menos que en 2019.

Generadoras: Siendo Atucha la central más cercana, su respuesta fue destacable. Desconexión instantánea garantizando la seguridad de un proceso nuclear.

Sin embargo, no debemos olvidar que la confiabilidad de nuestra red NUNCA puede depender de una lluvia en el Litoral o de un incendio en la Pampa. Celebremos las mejoras y propongámonos aprender de los errores. «Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me»

Por: Ingeniero electricista Nicolás Elorza