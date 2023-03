¿Dónde y cuándo juega Argentina contra Panamá?

El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia confirmó que la selección argentina volverá a jugar en el país el 23 de marzo, en el Más Monumental, ante Panamá, en la fecha FIFA. Será una nueva celebración de Lionel Messi y la Scaloneta, por la tercera Copa del Mundo obtenida en el Mundial Qatar 2022, junto a los hinchas.

En la previa de los premios The Best entregados en París, Tapia confirmó a la prensa que habrá dos partidos amistosos. El primero, en el renovado Estadio Más Monumental, con capacidad para más de 83.000 espectadores.

Las entradas se pondrán a la venta una semana antes del encuentro a través de las plataformas oficiales de expendio de tickets.

Cuándo juega la Selección el primer partido amistoso del 2023

El primer encuentro ante Panamá será el 23 de marzo, en el Más Monumental.

El 28 de ese mes, Panamá se enfrentará a Costa Rica por la Liga de Naciones de la Concacaf. Por eso mismo, la federación del país centroamericano deberá pedir un permiso especial para poder jugar partidos de dos confederaciones distintas en una misma semana.

Qué se sabe sobre las entradas para Argentina vs. Panamá

Miles de fanáticos esperan con ansias el momento en que salgan a la venta las entradas para ver a Messi levantar la Copa en Buenos Aires. El Estadio Monumental ahora cuenta con una capacidad de 83.000 personas, tras las últimas remodelaciones.

Como las negociaciones entre la AFA y la federación panameña no finalizaron y el anuncio formal aún no se hizo, no existe información oficial respecto al proceso de venta de entradas.

La última vez que Argentina jugó en Buenos Aires fue hace casi un año, el 25 de marzo de 2022, contra Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias para el Mundial. El encuentro se disputó en La Bombonera y los tickets estuvieron disponibles en la plataforma Auto Entrada. Existe la posibilidad de que se repita el mismo sistema para el cara a cara frente a Panamá.

En aquel entonces, el precio de las entradas fueron desde los $3.900 para la popular y los valores de platea, de entre $5.500 y $14.500 según la ubicación. A valores de hoy, actualizados por la inflación desde ese entonces, los precios rondarían los $7.400 para popular y entre $10.400 y $27.500 para platea.

A su vez, resta definir contra quién se enfrentará Argentina en el segundo partido amistoso del año, que ocurrirá algunos días más tarde, también a fines de marzo.