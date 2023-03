Chaco For Ever eliminó a Sarmiento de Junín en los penales por la Copa Argentina

Chaco For Ever venció, esta tarde, a Sarmiento de Junín por 6-5 en los penales en el Estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2023 donde se cruzará con Rosario Central o Central Norte de Salta.

El partido no dio mucho que hablar, fueron noventa minutos de fricción sin grandes trabajos para los arqueros tanto del “Verde” como del “Albinegro”.

En los penales, para el equipo de Israel Damonte arrancaron pateando -y convirtiendo- los experimentados Lisandro López, Alejandro Donatti y Javier Toledo. En el cuarto, Sergio Quiroga hizo lo propio y, en el último de la tanda, Franco Quinteros también marcó.

Para el equipo de la segunda categoría anotaron Cristian Ibarra, Matías Romero, Federico Boasso, Ricardo Garay y Leandro Allende.

En el mano a mano estuvo la definición, Lucas Melano erró para los del noroeste de Buenos Aires y Mateo Maccari convirtió, con suspenso, para darle el pase a los chaqueños a la próxima fase.

El “Albinegro”, que avanza a los dieciseisavos de final del certamen federal, en lo inmediato, recibirán el próximo domingo a las 18.30 a Chacarita Juniors en el Estadio Juan Alberto García por la quinta fecha de la Zona B de la Primera Nacional mientras que, por el lado del “Kiwi”, enfrentará a Racing Club el próximo domingo en el Estadio Juan Domingo Perón a las 17.

Esta es la síntesis de Sarmiento de Junín vs Chaco For Ever por la Copa Argentina:

Copa Argentina 2023 – Treintaidosavos de final

Sarmiento de Junín 0 (5) vs Chaco For Ever 0 (6)

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Pablo Giménez

Sarmiento: José Devecchi; Yamil Garnier, Emanuel Hernández, Franco Sbuttoni, Franco Quinteros; Manuel Mónaco, Harrinson Mansilla, Nicolás Femia, Manuel García; Luciano Gondou y Javier Toledo. DT: Israel Damonte.

Chaco For Ever: Luciano Silva; Juan Galetto, Gino Barbieri, Ricardo Garay, Ignacio Abraham; Emilio Bogado, Enzo Bruno, Nicolás Juárez, Federico Boasso; Joaquín Molina y Leonel Buter. DT: Pablo Martel.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Sergio Quiroga por Manuel García (S) y Fernando Martínez por Manuel Mónaco (S); 11m. Matías Romero por Leonel Buter (CH); 17m. Lisandro López por Luciano Gondou (S), Lucas Melano por Harrinson Mansilla (S) y Leandro Allende por Enzo Bruno (CH); 20m. Alejandro Donatti por Emmanuel Hernández (S); 34m. Mateo Maccari por Emiliano Bogado (CH) y Cristian Ibarra por Joaquín Molina (CH).

Definición por penales: Para Sarmiento convirtieron Lisandro López, Alejandro Donatti, Javier Toledo, Sergio Quiroga, Franco Quinteros. Luciano Silva le contuvo el penal a Lucas Melano.

Para Chaco For Ever anotaron Cristian Ibarra, Matías Romero, Federico Boasso, Ricardo Garay, Leandro Allende y Mateo Maccari.