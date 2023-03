«Hay formas más sutiles de clausurar los sueños: ya no usan tanques, sino Tribunales»

Foto: Senado de la Nación.

Finalmente, tomó la palabra Cristina Fernández de Kirchner, que hizo referencia a los 30.000 desaparecidos: «A diferencia de todo político e historia política, se equivocaron poniendo su cuerpo, su cara y su sangre; no como la de los otros políticos que se equivocan y los que ponen las cosas son el pueblo, la gente y todas las generaciones que ven frustradas sus ilusiones y sus esperanzas».

Asimismo, comparó la situación de la dictadura con la actualidad, considerando que «hoy hay otras formas más solapadas y más sutiles de clausurar los sueños de aquellos que piensan que un país y un mundo diferente puede ser posible. Lo clausuran bajo formas mucho más sutiles: ya no son tanques, por ahí pasan en los Tribunales«. «Esa complicidad de los medios de comunicación no ha cambiado», agregó.

También se refirió a la nota de opinión escrita por Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central de la República Argentina durante la gestión del macrismo, donde reivindica la estrategia propuesta por el abogado Roberto Dromi, que en el 2015 ideó desarticular a la oposición a través de “expropiar C5N” e «intervenir los hoteles de Cristina«. «A nadie se le movió el amperímetro y hubo ninguna denuncia a Sturzenegger por lo que dijo«, sostuvo la vicepresidenta y reflexionó que «debemos plantearnos en qué sociedad queremos vivir; si en una con este grado de impunidad en donde cualquiera dice y hace cualquier cosa y da lo mismo».

«Lo que sirve siempre al recuerdo de la violencia y el horror es el disciplinamiento. La sociedad argentina fue absolutamente disciplinada después de la tragedia de la dictadura de 1976. Generó una dirigencia temerosa«. En ese sentido entendió que «hubo disciplinamiento de la sociedad y de la dirigencia política de no atreverse y decir ‘esto es imposible’, ‘esto no se puede hacer’, ‘contra esto no se puede ir’, ‘contra el Fondo no se puede discutir’. Han disciplinado a la sociedad. El gran rol que tuvo Néstor fue el de ser el gran indisciplinado».

Para concluir, manifestó que «no somos políticos que tomamos decisiones en base a las encuestas. Ninguna encuesta marcaba en el 2003 que la política de derechos humanos o de Memoria, Verdad y Justicia estaban en lo que la sociedad demandaba. Es necesario también atreverse a generar las utopías que ayudan a que dejemos nuestro paso en la Tierra».

Del acto, participaron también los ministros del Interior Eduardo «Wado» de Pedro; de Defensa, Jorge Taiana; de Justicia, Martín Soria; de Cultura, Tristán Bauer y el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.

Esta semana, se anunció la participación de Cristina Fernández de Kirchner este viernes en Río Negro, donde recibirá un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Río Negro para participar de un conversatorio. El título de la charla será «¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política».

Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el Padre Pepe

El sábado 11 de marzo a las 18 horas, por el décimo aniversario de la asunción del Papa Francisco, se realizará una convocatoria frente a la Basílica de Luján. El organizador es el cura villero José María Di Paola, también conocido como Padre Pepe, quien convocó a participar a Alberto Fernández, todos los ministros de su Gabinete e incluso a Horacio Rodríguez Larreta.

También invitó a Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió este martes al padre Pepe en el Senado para firmar el compromiso “Ni un pibe ni una piba menos por la droga”, que se presentará en Luján el próximo sábado.

«Nos comprometemos a trabajar mancomunados por la libertad e independencia de las y los jóvenes esclavizados por el consumo problemático de adicciones en situaciones de vulnerabilidad. Desarrollando nuestro trabajo en toda nuestra patria junto a una iglesia en salida, que recibe la vida como viene», sostiene el texto rubricado por la vicepresidenta.