IOMA sostiene que la decisión de las autoridades de San Nicolás «Es irresponsable»

La semana pasada cerró con la polémica decisión del Concejo Deliberante de San Nicolas, donde el oficialismo que responde al intendente PRO Manuel Passaglia, logró aprobar la desvinculación de los trabajadores municipales del distrito a la obra social IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial).

En un hilo de tuiters, el jefe comunal sostuvo: «Creemos que todos merecen poder atenderse con el médico que elijan y donde quieran; y los médicos cobrar en tiempo y forma por esas prestaciones. Eso con IOMA no pasa. Ya lo planteamos muchas veces y es inútil seguir esperando a que @Kicillofok haga algo por mejorarlo».

En ese sentido fundamento: «Por eso, los empleados municipales de San Nicolás pasarán a tener una obra social particular a partir del 1 de abril que será aceptada en cualquier centro médico de la ciudad para que el trabajador elija a su médico de preferencia».

La medida no tardó en tener una respuesta oficial por parte de la obra social de la Provincia que no dudó en disparar: «No es cierto como sostiene el Intendente que IOMA no aumenta los honorarios profesionales y no paga en tiempo y forma. Desde setiembre de 2022 el Instituto paga a los 30 días de presentada la facturación, como lo hacen muy pocas obras sociales. A partir del 01 de marzo de 2023, IOMA otorgó un 40% de aumento para honorarios médicos lo que significa para el bolsillo de los profesionales recuperar los 35 puntos perdidos durante la gestión de Vidal. Esto implica un honorario real a los valores del mercado de las mejores prepagas».

En ese sentido, IOMA advierte: «Estas acciones y decisiones tomadas de manera unilateral exponen el desconocimiento por parte del Intendente de San Nicolás sobre los perjuicios que esto provocará en el acceso y derecho a la salud para las y los 1392 afiliadas y afiliados de la familia municipal. En la actualidad son 654 trabajadoras y trabajadores de la intendencia que cuenta con IOMA y que tienen a su cargo un total de 738 personas. IOMA se basa en un sistema solidario que garantiza que todas las personas tengan la misma cobertura prestacional».

Al punto, al punto, la obra social provincial reveló: «Para información de las afiliadas y afiliados de IOMA de San Nicolás, cabe señalar que nunca las autoridades municipales, y menos su Intendente Manuel Passaglia, ha solicitado por ninguna vía en los tres años que lleva de gestión Homero Giles al frente del Instituto una reunión para plantear las supuesta falta de servicio médico o intentó un acercamiento con el Instituto para resolver lo que haya que resolver.»

Por último, la administración de Giles sostiene que «es irresponsable por parte de las autoridades y de quienes avalaron el proyecto en la sesión del Concejo deliberante llevado a cabo el pasado 3 de marzo, aprobar la desafección de las y los trabajadoras/es municipales de IOMA bajo pretexto falso de que «El servicio es deficiente para los trabajadores y además hay atraso en los pagos a prestadores».