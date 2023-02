Paro bancario: confirmaron la medida de fuerza para el jueves 23 de febrero

La Asociación Bancaria confirmó la realización de un paro nacional para el próximo jueves 23 de febrero tras no poder llegar a un acuerdo salarial con los empresarios del sector, en el marco de la negociación paritaria de este año y un remanente de 2022. En un comunicado, desde el gremio esgrimieron que la medida es en «defensa del salario» y rechazaron lo que consideran como «postura provocadora de las cámaras empresariales».

“Hemos pedido una compensación que sirva a los trabajadores para que el impacto del Impuesto a las Ganancias sea menor porque terminamos luego arreglando un monto porcentual que no se ve reflejado en el salario”, explicó el titular del sindicato, Sergio Palazzo, en diálogo con el programa Mediodía 990 de Alfredo Casado por la AM 990, luego de que fracasara un acuerdo este mediodía en el Ministerio de Trabajo.

El gremialista bancario, además, contó que le han trasladado este pedido al ministro de Economía, Sergio Massa. «Junto con los otros tres diputados nacionales que provenimos de la Asociación Bancaria, más los otros diputados del Frente Sindical, hemos presentado un proyecto para corregir el tema de ganancias. Él dice que debemos tratarlo en el Congreso, en las extraordinarias no está y nuestra paritaria terminó en diciembre«.

Al respecto, Palazzo dijo que «mientras el tema no se trate en el Congreso» desde la Bancaria la posición es que «desde el sector empresario se hagan cargo de este impuesto». En paralelo, hizo hincapié en el margen de ganancia de los empresarios. «En el primer trimestre los bancos ganaron en el orden de los 65 mil millones de pesos, 68 mil millones en el segundo y 196 mil millones en el tercer trimestre. Es decir que hubo una ganancia constante», completó.

De acuerdo con el secretario general de La Bancaria, «por el avance tecnológico» las cámaras empresariales «ya que no tienen tanto edificios que alquiler o vendieron los que eran propios, no tienen tantos servicios que pegar, no tienen tantos gastos de infraestructura, tienen menos costos en las pólizas de seguro porque hay menos accidentes interines y, además, su principal negocio que es la colocación de títulos lo paga Impuestos a las Ganancias«.

El comunicado de La Bancaria

A través del comunicado en donde ratificaron la medida, desde la Asociación Bancaria (que tiene alrededor de 65 mil afiliados) indicaron que continúan “sin tener respuestas satisfactorias en la reunión paritaria realizada en el día de la fecha” y acusaron que “irresponsablemente las cámaras empresariales hacen oídos sordos a todos los reclamos y pedidos efectuados”.

Asimismo, el texto del sindicato encabezado por Sergio Palazzo remarcó que “resulta inadmisible que a esta altura los bancos sigan dilatando esta situación, mientras los meses pasan y nuestro sueldo sigue siendo el mismo, se sigue sin resolver el tema del Impuesto a las Ganancias y el poder adquisitivo de nuestro salario es cada vez menor”.

Es que los trabajadores y trabajadoras de las empresas bancarias exigen respuestas a «todos los planteos realizados durante las tres audiencias paritarias que se llevaron a cabo hasta el momento en el ámbito del ministerio de Trabajo». Al mismo tiempo, recordaron que tienen «pendiente la paritaria 2022», mientras que señalaron que «hay que fijar los aumentos correspondientes a este año y solucionar urgentemente el tema del Impuesto a las Ganancias».

En la paritaria del 2022, La Bancaria obtuvo una mejora de 94,1%, un porcentaje apenas por debajo de la inflación anual que alcanzó el 94,8%, tal como expresó el informe del INDEC de diciembre pasado. Es por eso que pretenden compensar esa pérdida para negociar el aumento del 2023.

Actualmente, los salarios de los bancarios están en un básico de $230.725,53, a lo que se suma un reparto de ganancias de $6.689,50. Es decir, un total de $237.393,03. Además, perciben ingresos en concepto de adicionales por títulos secundarios y terciarios, antigüedad, arqueo de caja (tanto en pesos como en moneda extranjera) refrigerio, guardería y zonas desfavorables y el plus por «Día del Bancario» con un bono inicial de $185.500 pesos, según la categoría.