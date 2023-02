Los partidos de hoy del fútbol argentino

La cuarta fecha de la Liga Profesional 2023 comienza este viernes 17 de febrero con los partidos de Gimnasia vs. Instituto, Huracán vs. Barracas Central y Arsenal vs. Racing. A qué hora juegan, cómo verlo en TV y online y formaciones.

Gimnasia vs. Instituto

Gimnasia recibirá a Instituto desde las 18.00 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. El arbitraje estará a cargo de Hernán Mastrángelo. El encuentro será televisado por TNT Sports.

Probables formaciones de Gimnasia e Instituto

Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Melluso; Alexis Steimbach, Antonio Napolitano, Agustín Bolívar, Alan Sosa; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. DT : Sebastián Romero.

Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez, Matías Melluso; Alexis Steimbach, Antonio Napolitano, Agustín Bolívar, Alan Sosa; Eric Ramírez y Cristian Tarragona. : Sebastián Romero. Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Sebastián Corda; Gabriel Graciani, Roberto Bochi, Gastón Lodico y Franco Watson; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez. DT: Lucas Bobaglio.

Huracán vs. Barracas

Ya en la noche, desde las 21:30, Huracán recibirá a Barracas Central en el Estadio Tomás A. Ducó. Andrés Merlos será el árbitro del encuentro.

Probables formaciones de Huracán y Barracas Central

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori y Jonás Acevedo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero. DT: Diego Dabove.

Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori y Jonás Acevedo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero. Diego Dabove. Barracas Central: Andrés Desábato; Maximiliano Rodríguez, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez y Juan Ignacio Díaz; Carlos Arce y Marcos Benítez; Mauro Peinipil, Iván Tapia y Ricardo Centurión; Bruno Sepúlveda. DT: Rodolfo de Paoli-Alejandro Milano.

Arsenal vs. Racing

En el mismo horario, Arsenal recibe a Racing en el Estadio Julio Humberto Grondona con el arbitraje de Germán Delfino. El encuentro va a ser transmitido por ESPN Premium.

Probables formaciones de Arcenal y Racing