Tras la polémica, la Provincia posterga el proyecto que busca bajar la repitencia

Tras la controversia por el proyecto que busca bajar la repitencia, la iniciativa no será tratada en la primera sesión del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense buscaba que los jóvenes no abandonaran la escuela y permitía que adeudaran una materia hasta por tres en el nivel medio. Alberto Sileoni explicó que se está analizando una actualización del sistema educativo secundario, que contempla entre otras cuestiones un nuevo esquema de promoción escolar, pero remarcó que no se concretará este año.

“Se trata de pensar en una secundaria distinta a partir de un consenso generalizado de que la secundaria debe cambiar, es necesario ir abandonando la repitencia en el secundario porque no hace honor a la transformación y actualización que queremos” dijo Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, en AM750. El proyecto de reforma educativa del nivel secundario bonaerense presentado por su gestión iba a tratarse este jueves en el Consejo Federal de Educación y los trascendidos acerca de su contenido generaron críticas, expectativas y opiniones a favor y en contra.

“Es una reforma que implica mucho más tiempo en la escuela para quienes lo necesitan, que si es que se aprueba va a tener una inversión el año que viene de 8 mil millones de pesos porque lo vamos a hacer muy seriamente con tutorías, venimos trabajando con todas las escuelas secundarias que son más de 3 mil en la provincia, consultando con los docentes durante todo el año pasado”, afirmó Sileoni. Asimismo explicó que la propuesta “forma parte de una transformación que tiene que ver con que ha crecido mucho el número de chicos y chicas que van a la secundaria pero tenemos problemas en el egreso y en la continuidad de la asistencia, sobretodo en el secundario superior”. En este sentido, resaltó respecto a la polémica de la repitencia que “ya no pareciera serio que alguien que ha cursado once, diez o doce materias, por tener desaprobadas tres tenga que cursar todo de nuevo, todo el mundo coincide con que repetir lo que ya tenés aprobado no da ningún resultado académico, no mejora la calidad de la educación”, y contó que “tenemos paradojas como alumnos que hacen un año, aprueban alguna materia pero tienen que repetir el año y cuando repiten, desaprueban la que ya habían aprobado el año anterior”. Y prosiguió: “Es una reforma más integral, que incluye cuestiones de aprobación de la materia pero también cuestiones de convivencia, instancias de educación sexual, no es solo el titulo que no habrá repitencia, es mucho más profunda y mucho más integral”.

«No es una invitación al facilismo»

“Evidentemente, la secundaria tiene que actualizarse a partir de una cantidad de transformaciones, muchas institucionales, habrá tiempo de intensificación con los pibes que cuando no les va bien en las materias no tienen quién los ayude. Los chicos de clase media siempre pueden pagar un profesor pero los pibes que pertenecen a sectores vulnerables están más solos”, manifestó Sileoni.

En este sentido, explicó que se propuso que las materias se encuentren agrupadas. “Habrá familias de materias, esas familias de materias deben ser aprobadas, o sea que no es cierto que no habrá repitencia. Por lo menos, no habrá repitencia en los términos tradicionales pero si puede haber recurses de materias, hay límites y una asistencia más rigurosa en el secundario superior”, aseveró. “De ningún modo es una invitación al facilismo, es una inversión muy fuerte del estado con mucho consenso en nuestras escuelas para llegar a una secundaria que pueda tener más conocimientos, más aprendizaje y también más egresos que es uno de los problemas que tenemos”, aseguró el director.

Si el proyecto de reforma se aprueba, comenzaría a regir a partir de este ciclo lectivo. “Lo vamos a ver con más claridad a partir de la evaluaciones de diciembre, nos tomaremos el 2023 para seguir trabajando en las escuelas y si se aprobaran las evaluaciones, es decir, el modo de evaluar modificado lo veremos hacia fines de año y en el turno de marzo de 2024”, concluyó.

De qué se trata la propuesta de reforma educativa bonaerense

Tiempo pudo acceder a un documento que contiene los lineamientos generales de la reforma propuesta. Así, entre los motivos que fundan la necesidad de la reforma, además de los ya expresados por Sileoni, se menciona que si bien se ha avanzado mucho en la cobertura del Nivel Secundario, hay que mejorar los aprendizajes con los estudiantes dentro de la escuela. En este sentido, se reconoce que la pandemia dejó un saber pedagógico importante que es necesario recuperar.

Además, contiene un reconocimiento de que los avances culturales y normativo, como la ecuación sexual integral, demandan a la escuela un cambio de perspectiva en relación a su organización y a la convivencia. Con la reforma se pretende que las escuelas tengan más posibilidades de tomar decisiones sobre la enseñanza e introducir innovaciones de acuerdo a su contexto y organización. Entre los datos que se mencionan, cabe destacar que en la actualidad existe un 95 % de cobertura de población en edad escolar que disminuye hacia el Ciclo Superior. Esta actualización busca ampliar la cobertura del Ciclo Superior.

Se creará un período de intensificación de saberes

El proyecto en sí mismo propone la creación de períodos de intensificación orientados a que el estudiantado no acumule materias pendientes de aprobación. Se trata de un período de 30 días por cuatrimestre destinado a recuperar los saberes no alcanzados. En ese mismo período, quienes tengan todas las materias aprobadas profundizarán en este los contenidos.

Estos períodos se trabajarán, según cada escuela, en turno vespertino y los sábados, otras a contraturno. El plan prevé una instancia de acompañamiento a las escuelas en durante el año 2023 para que cada una se reorganice de acuerdo con su identidad y contexto, y pueda adoptar el modelo más adecuado a sus necesidades. Se establecen, entonces, cuatro modelos posibles para organizar la intensificación, previo acuerdo con el plantel docente: estudiantes que realizan la intensificación en el curso anterior, a contraturno, en turno vespertino o los días sábados.

La inversión que se prevé es de 8 mil millones de pesos en cargos y módulos docentes en 2023 y más 10 mil millones de pesos a partir de 2024 con el fin de que los docentes acompañen a estudiantes en la tarea de recuperar los aprendizajes pendientes de aprobación.

Una app como libreta estudiantil

La reforma tiene previsto continuar con el Registro Integral de Trayectorias Educativas (RITE), donde al momento de la aprobación de la materia o cierre de ciclo lectivo, se considera también si cada estudiante alcanzó o no el aprendizaje de la materia y si mantiene o no una buena vinculación pedagógica. El proyecto dispone la creación de una aplicación específica en los celulares: la Libreta del Estudiante, que dará cuenta de sus trayectorias. Uno de las disposiciones más importantes tienen que ver con que lo aprobado por cada estudiante no será repetido sino que se valorará en razón al trabajo y esfuerzo. En cuanto a los contenidos no aprobados, éstos se intensificarían en los períodos correspondientes y si no se aprobaran, se continuaría la instancia de intensificación hasta lograrlo. Solo se recursaría si se acumularan tres materias del mismo agrupamiento.

Qué son los agrupamientos

La reforma une las materias en agrupamientos para organizar la aprobación y acreditación de cada una. De esta manera, las trece materias que tiene la secundaria en la actualidad, pasarán a englobarse en ocho o nueve agrupamientos verticales. Por ejemplo, Ciencias Sociales tendría dentro del agrupamiento a las materias Historia y Geografía. Cada estudiante podrá tener hasta dos materias de cada agrupamiento pendientes de aprobación. A los fines organizativos, se conformará un Equipo de Acompañamiento de Trayectorias Educativas (EATE), que tendrá la atribución de tomar decisiones en el caso de estudiantes con trayectorias complejas. El Equipo podrá decidir evaluar de forma integral la trayectoria educativa y elaborar un plan de trabajo específico ya que se prevé que cada estudiante tenga un plan de trabajo. Si existieran casos en que estudiantes tengan poca asistencia en todas sus materias, deberán recursar todas. Se aclara que la aprobación de una materia subsiguiente del mismo agrupamiento no supone la aprobación de la anterior.

La importancia de la asistencia a clases

Se hace especial hincapié en la asistencia sostenida de estudiantes a la escuela, que debería ser regular y sostenida ya que es indispensable para aprender. En ese aspecto, continuarán las 28 inasistencias (por jornada y por materia) en el Ciclo Básico. No obstante, en el Ciclo Superior, la asistencia se computará por materia y se requerirá estar presente el 75% de las clases efectivamente impartidas.

Respecto a las evaluaciones, el proyecto prevé llevar adelante pruebas escolares anuales, en trabajo conjunto con docentes y directivos, para pensar nuevas estrategias y políticas de mejora.

Por: Gabriela Figueroa