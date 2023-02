El Frente Patria Grande irá a la mesa del Frente de Todos para impulsar la candidatura de Wado o Grabois en las PASO

El Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois concurrirá este jueves a la sede del PJ para integrar la mesa política que convocó el presidente Alberto Fernández. Así lo confirmó la diputada nacional Natalia Zaracho. “Vamos a ir. Hubiéramos querido que nos convocaran mucho antes para discutir cosas de fondo como las prioridades de este gobierno, pero somos parte de la coalición y lejos de querer agrietar más, queremos fortalecer la unidad”, definió la legisladora.

El FPG tiene tres diputados nacionales, Zaracho, Federico Fagioli e Itai Hagman; una diputada provincial, Lucía Klug, y a la legisladora portela Ofelia Fernández. Forma parte del Frente deTodos, su referencia política es Cristina Fernández y desde el año pasado comenzaron a acercarse al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, con quien recorrieron distintas provincias. “Tenemos una alianza con Cristina. Si va Wado, lo vamos a acompañar. Si no va, no vemos otro candidato que sintetice a todo el FdT, por lo que se va a presentar Juan”, respondió.

Grabois adelantó en varias entrevistas que, si el candidato de unidad del oficialismo es el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentará a competirle dentro de las PASO del peronismo.

Este jueves a la sede del PJ nacional de la calle Mateu concurrirá Zaracho y otros referentes del FPG. Grabois y el diputado Fagioli están en Perú, como parte de la misión de derechos humanos. “En Perú hay 64 personas muertas y centenares de heridos por la represión desatada luego del golpe de Estado a Pedro Castillo. Estaremos viajando con la misión de derechos humanos para relevar denuncias y elaborar un informe internacional”, anunció Grabois en conferencia de prensa este martes, una misión parecida a la que realizaron en Bolivia cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

«No nos podemos ir del gobierno con más pobres»

“Queremos llevar nuestra postura. No queremos que haya un candidato solo que represente al Frente de Todos porque no lo tenemos. No hay una sola persona que sintetice a todos los espacios” definió Zaracho. “Queremos que haya PASO. Juan (Grabois) es nuestro principal referente y por eso se lanzó como candidato, porque hasta ahora no hay una propuesta que lleve nuestra militancia y nuestro compromiso”, sostuvo la legisladora y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

“Se recuperó economía, pero no hay distribución. Hay más pobres y hay que tener el coraje para discutir y disputar el poder real. Nuestra agenda es la soberanía, la tierra, el techo y el trabajo”, sostuvo.

“No somos ingenuos, ganar el gobierno no te garantiza el poder para transformar. Que haya recuperación económica y que no se distribuya no nos conforma. No nos podemos ir del gobierno con más pobres. No son números, son personas. Somos militantes que vivimos en los barrios, no nos da lo mismo. La gente piensa donde tiene los pies y la dirigencia política tiene que recorrer todo el país”, sintetizó Zaracho. “Es la primera vez que voy a participar de esa instancia. Es algo nuevo. Quería que se formara antes. Sin querer meter el dedo en la llaga, sostenemos que es necesaria una autocrítica y no hacer todo a las apuradas, abriéndose a escuchar a todos los sectores que formamos parte del FdT y que tenemos distintas miradas”, reclamó.

“Vamos a llevar la propuesta de hacer las PASO para fortalecer la unidad y que todos los espacios se sientan representados. Gane quien gane, vamos a acompañar o nos acompañarán. Esta derecha que puede llegar a ganar es más dura que el macrismo, está pasando en toda la región, no queremos ser parte de un proyecto político que sostenga, sino que transforma y cambie la realidad” reclamó.

“Es necesario recuperar la esencia del peronismo que es planificar a largo plazo. No sabemos qué vamos a hacer mañana, es muy difícil, queremos un proyecto político que nos contenga y que transforme. Tiene que haber una renovación de la dirigencia”, reclamó.

Con respecto a la proscripción de la vicepresidenta sostuvo: “Cristina ya tomó una decisión. Soy una compañera que vive en Villa Fiorito a la que Néstor y Cristina le cambiaron la vida. Empecé a militar por la realidad que vivía, no por la conciencia. Me transformó la vida que mi vieja pudiera tener laburo, se haya entubado el barrio, que haya asfalto y servicios. No era ideológico, después empecé a militar y conocer la política. Me gustaría con todo el corazón que Cristina vaya, el pueblo que sufre entiende que no la persiguen a ella sino lo que ella representa, por pararse de manos contra los verdaderos poderes y eso tiene un costo. Nosotros tenemos que acompañar esa lucha porque la persiguen por defendernos. Pero a la vez, tenemos que tener una propuesta porque tenemos la derecha pisándonos los talones, ya lo dicen sin ponerse colorados, hay que ser consciente que tienen los medios y al poder judicial, mucha fuerza e impunidad a su favor”.