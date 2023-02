Créditos «justos»: suman nuevo financiamiento para empresas que aumenten al 3%

En noviembre, cuando se lanzó la primera versión de Precios Justos solo para el sector del consumo masivo, se puso comopara que las empresas aceptaran firmar, el acceso más fluido al dólar oficial para poder importar. Lo cierto es que si bien hoy la industria asegura que “no hay paradas de plantas masivas”, sino en tal caso puede haber “algunas líneas de producción”, no se cumplió la promesa de Economía de acceder a dólares para comprar insumos para todo el primer semestre.

“Si el mecanismo importador funcionara perfectamente, esto es, sale la SIRA y en 90 días tenés la mercadería, las empresas lo valorarían como una zanahoria, pero no está pasando”, contaron desde una importante cámara empresaria. De hecho, los pedidos de plantillas de Excel que hace la Secretaría de Comercio Interior y Exterior con la necesidad de divisas por empresa para 2023 todavía no fueron aprobados en su totalidad.

Los industriales saben que el problema de fondo es que no hay dólares para mantener el nivel de actividad, pese a que la deuda comercial trepó a más de u$s 7.000 millones. Los empresarios temen que la sequía genere pérdidas superiores a u$s 10.000 millones, que difícilmente sean compensados por el gasoducto, por lo que sin un “conejo de la galera de Massa” ven difícil que se agilice el sistema de importaciones.

El swap con China aportó yuanes, que el sector industrial ya está utilizando para comerciar. Sin embargo, los industriales están poco optimistas del anuncio con Brasil para financiar importaciones entre el Banco Nación de Argentina y el Banco de Brasil, por la burocracia y las regulaciones de ambas entidades. Por lo que sin un Repo, un swap con otro país, financiamiento neto del FMI o de multilaterales, o una asistencia de Brasil, el sector no espera mayores flexibilizaciones para importaciones.

De todos modos, una menor demanda de los consumidores, con una menor inflación internacional de bienes y precios de los fletes, podría “ayudar” parcialmente a la falta de dólares. Desde una de las cámaras empresarias más importantes del país comentaron que la proyección de crecimiento industrial para 2023 no llega al 1%, por la menor producción que implicará la menor demanda, y la cantidad de dólares. Sin embargo, destacan que en los últimos años la industria creció más de 20%.

Nueva zanahoria: créditos

En este contexto es que Economía salió con una nueva “zanahoria”. Según pudo averiguar Ámbito de fuentes oficiales, Economía está trabajando en un paquete de créditos para las empresas que se sumen a Precios Justos. Será una línea nueva que consistirá en financiamiento a corto plazo, de alrededor de un año, con foco en capital de trabajo.

Formará parte del paraguas de la línea Crear de la Secretaría de Industria, que encabeza José Ignacio de Mendiguren, que ya destinaron $500 mil millones, con foco en inversión productiva, con plazos superiores a 5 años. “Las empresas van a alegar que pierden un poco de margen de rentabilidad por estar en Precios Justos, así que con estos créditos van a poder cubrir flujo financiero de corto plazo con tasa bonificada”, explicaron fuentes oficiales. Si bien todavía no están definidos los detalles, se buscará una tasa atractiva, que pueda estar alrededor de 49%, unos 30 puntos por debajo de la tasa de política monetaria.

Cerca del “Vasco” de Mendiguren observan a la tasa de interés “más elevada que lo que le gusta a los desarrollistas”, en un contexto donde el financiamiento cae. El stock de crédito real al sector privado se contrajo un 16,1% en términos reales interanual en diciembre, según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Los créditos de la Secretaría de Industria otorgan garantías y subsidio de tasa para el financiamiento que realizan los bancos, sobre todo los públicos. El banco que se lanzó con más fuerza en los últimos años fue el Nación, que hoy encabeza Silvina Batakis. Según contaron a este diario, desde el 2020 para acá otorgaron $3 billones en créditos.

Para asistir en las importaciones, planean destinar u$s 500 millones en 2023 para crédito comercial de las empresas, más del doble que el año anterior. Además, buscarán llegar a un acuerdo con el banco de brasileño, con plazo a más de un año (366 días).

Mientras que también participarán de otro tema crítico, que es la sequía. Si bien Massa anunció que el Banco Nación iba a financiar a productores por $50 mil millones, con otros instrumentos que implementarán desde la entidad, la ayuda al campo podría ascender hasta $90 mil millones, con tasas menores al 50%. De los más de 50 mil productores en zonas de emergencia, 34 mil son clientes del Banco Nación

Por Florencia Barragan