Morales en Bahía Blanca: “Nuestro desafío es gobernar como coalición, lo que no pudimos lograr entre 2015 y 2019” El presidente de la Unión Cívica Radical estuvo de recorrida por la ciudad, donde destacó el trabajo que Juntos por el Cambio lleva adelante para construir un programa de gobierno.

El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, encabezó una visita a la ciudad de Bahía Blanca, donde analizó los desafíos de Juntos por el Cambio y sostuvo que el principal es «gobernar como coalición», algo que -según dijo- no pudieron «lograr entre 2015 y 2019» durante la presidencia de Mauricio Macri.

“En Juntos por el Cambio estamos muy cerca de tener un programa de gobierno, en enero hicimos una reunión con nuestros economistas, y durante todo 2022 nuestras fundaciones han estado trabajando sobre 10 ejes temáticos, así que somos la única fuerza política que tiene un programa. En 2015, a esta altura no teníamos un programa común, así que esto habla de un avance cualitativo importante de nuestra coalición”, destacó Morales.

Sobre la definición del candidato, sostuvo que habrá varios postulantes «a presidente en el espacio, y ya hay un programa financiero, monetario y de gasto público para ordenar las cuentas fiscales y la macro».

“Estoy muy conforme con la forma en que estamos trabajando con Lilita Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, con Miguel Pichetto, con distintos dirigentes, aprendiendo de experiencias del pasado y enfocándonos en la responsabilidad que implica gobernar el país: Somos la única fuerza política en condiciones de reemplazar al Frente de Todos. Somos conscientes de eso, sabemos que tenemos que hacer mucho más, y vamos bastante bien”, resaltó el precandidato presidencial.

En declaraciones a la prensa, señaló: “Las candidaturas se van a resolver en las PASO, siempre obviamente hay mesas de diálogo para tratar de lograr consensos, pero seguramente habrá varios candidatos a presidente y en las PASO se dirimirá. Hasta el mes de mayo hay mucho tiempo para trabajar, desde la UCR vamos a trabajar muy fuerte, voy a hacer una presentación de mi candidatura con un grupo importante del radicalismo a fines de febrero, inicio de marzo”.

“El desafío de Juntos por el Cambio es gobernar como coalición, lo que no pudimos lograr entre 2015 y 2019, luego cada candidato tendrá su impronta, pero siempre sobre la base de un proyecto de gobierno común”, destacó Morales.

En tanto, se refirió al diputado nacional Javier Milei y consideró que «está en la política argentina para asegurar que siga gobernando la peor casta de la política, que es el kirchnerismo, ya que a él le gusta hablar de eso».

“Los rejuntes para gobernar no son buenos, miremos lo que le pasa al Frente de Todos, que terminó siendo un rejunte. Nosotros cuando gobernamos no hicimos eso, Cambiemos no era una telenovela, hicimos cosas bien y cosas mal, pero dejamos un barco navegando, averiado pero navegando, estos lo hundieron”, evaluó.

“Digamos las cosas como son: Es el Frente de Todos o es Juntos por el Cambio. Estoy convencido que vamos a gobernar nosotros, nos estamos preparando para eso, no tenemos miedo de cómo nos van a dejar el país, sabemos que la situación es difícil», agregó.

Acompañaron al gobernador de Jujuy durante su visita el subgerente general del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Alberto Carnevali; el director del consorcio, Fernando Compagnoli; el jefe del Área Comercial, Santiago Figuera; y el concejal Antonio Mollo.