Ultimátum para Gattoni en San Lorenzo: renueva el contrato o baja a reserva

El defensor de San Lorenzo Federico Gattoni se reincorporó hoy a los entrenamiento luego de su viaje a Europa pero el director deportivo del club, Matías Caruzzo, advirtió que que si no renueva su contrato no será tenido en cuenta y bajará a la Reserva tras las idas y vueltas en las negociaciones que generaron el conflicto entre las partes.

«Federico volvió hoy a los entrenamientos y tuvimos una charla con él. Pidió disculpas por su salida estos tres días que faltó a los entrenamientos y seguimos hablando sobre su renovación», expresó Caruzzo en declaraciones a TyC Sports.

Y agregó: «Quiero que quede claro que nosotros no vamos a cambiar nada de todo lo que quedó pactado desde septiembre del año pasado. La verdad es que se dilató toda esta situación, fue llevada de mala manera y siento que todos se tienen que hacer cargo, pero sé que lo vamos a solucionar».

Desde la institución desean que el surgido de las inferiores renueve el contrato que vence a mediados de 2023 para que el entrenador Rubén Darío Insua lo incluya de cara a los próximos partidos.

Sin embargo, este sábado ante Lanús no jugará y en su lugar lo podrían hacer Carlos Sánchez o Gastón Campi, a quienes Insua probó esta mañana.

«Él nos pidió que terminemos todo con su representante así que tenemos hasta antes del fin de semana para solucionar esto o sino ahí sí tomaremos una decisión. Lo que manifiesta es que no se quiere ir mal de San Lorenzo«, continuó Caruzzo.

Además, el ex marcador central se refirió a la propuesta que llegó del Sevilla de España y que fue rechazada: «Estuvo cerca la oferta, lo que sucede es que si se llegaba al número de la cláusula el jugador se iba y nosotros aceptábamos su salida. Hoy los clubes parece que son rehenes de los representantes y son los jugadores los que toman la decisión».

«La verdad es que estoy muy molesto con muchas situaciones y también pedí que no jugara el primer partido, pero lo charle con Insua y entendí el pedido porque él también quiere lo mejor para la institución. Yo no estaba de acuerdo porque el jugador fue a la pretemporada, se le dieron todas las posibilidades y creo que todo tenía un límite que era el inicio del torneo. Ahora esperamos solucionarlo de la mejor manera», añadió.

En esa línea, Caruzzo cerró: «Yo le hice saber al representante de Gattoni (Marcelo Lombilla) que hasta acá llegaba y que el viernes se firmaba su renovación porque, si no, no iba a ser considerado. No hay algo que no haya sido acordado, me llama la atención que no firme y deseo que podamos renovar».