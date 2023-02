Moratoria previsional: el 70% de los que se jubilaron en 2022 lo hicieron sin aportes

Según datos de la Seguridad Social revelados por fuentes oficiales, el año pasado cerró con, de los cualestenían la edad exigida, pero no contaban con los aportes suficientes para hacerlo (un 70,9%).

De los que recibieron la asistencia del Estado nacional a través de la Anses para lograrlo, unos 239.417 lo hicieron a través de una moratoria previsional y 74.081 con la PUAM. Apenas unas 128.616 personas tenían los 30 años o más de aportes exigibles y recibieron su jubilación sin necesidad de una moratoria.

El año pasado el sistema de jubilaciones de la Anses registró 6.884.185 de pagos a beneficiarios. De ese total, al menos 3,6 millones poseían una moratoria y casi 290.000 la PUAM. O sea, que de todos los pagos del 2022, casi 4 millones (un 57%) fueron para los que no tuvieron aportes mínimos.

Los datos cobran relevancia en momentos en que la Cámara de Diputados se prepara para avanzar en el tratamiento de una ley para tener una nueva moratoria previsional y que unas 800.000 personas también se puedan jubilar en los próximos dos años.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece un plan de pago de deuda previsional para las personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

El proyecto figura en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 28 de febrero y este miércoles será defendido por la titular de Anses, Fernanda Raverta, en la Comisión de Previsión y Seguridad Social en el Anexo A del Congreso.

El tema estaba en el temario de la última sesión convocada en la Cámara de Diputados, que se frustró por falta de quórum. En el caso del encuentro con Raverta, por tratarse de una reunión informativa no es necesario reunir quórum, con lo cual la intención del oficialismo es escuchar a diferentes especialistas previo al tratamiento en el recinto de sesiones.

“Le estamos pidiendo a los diputados y diputadas esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación”, señaló Raverta al iniciar su exposición.

“Lo que era natural desde 2004 y después con la ley de 2014 hoy ya no lo es”, indicó y remarcó: “Por eso es urgente que discutamos esta ley que es imprescindible para que 800 mil argentinas y argentinos puedan jubilarse este año”.

Raverta lamentó que “a partir del 1° de enero en nuestras oficinas de ANSES todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad para jubilarse y le tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga”.

“Si la ley de Plan de Pago de Deuda Previsional no se sanciona, solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres podrán acceder a una jubilación”, precisó.

Respecto del financiamiento para el Plan de Pago de Deuda Previsional, la titular de ANSES explicó que “el presupuesto para esta ley ya se discutió en el Congreso y se asignó. Por lo tanto, el argumento de la erogación presupuestaria ya está saldado”.

Finalmente, Raverta aclaró que “no es una ley que le venga bien al gobierno o a la ANSES, sino que es una ley que le conviene a las y los argentinos», ya que resaltó: “El plan de pago de deuda previsional permitirá dar continuidad a la cobertura previsional de la Argentina que es única en la región”.

Jubilaciones: de qué se trata la nueva moratoria previsional

El proyecto, presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Asimismo, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Según un informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), cerca de 800 mil residentes en todo el país no podrán acceder a su jubilación en 2023 en caso de que no se sancione la Ley de Pago de Deuda Previsional.

Quiénes se podrán jubilar con la nueva moratoria

De acuerdo a un informe que realizó la Anses, las 800.000 personas que se verían beneficaidas si avanza la ley se distribuirían en las siguientes provincias:

268.000 en Buenos Aires

91.000 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

54.000 en Córdoba

48.000 en Santa Fe

29.000 en Mendoza

23.000 en Tucumán

22.000 en Misiones

22.000 en Chaco

21.000 en Salta

21.000 en Corrientes

17.000 en Entre Ríos

17.000 en Formosa

15.000 en Santiago del Estero

10.000 en Jujuy

10.000 en San Juan

10.000 en Chubut

10.000 en Neuquén

10.000 en Río Negro

9.000 en Santa Cruz

8.000 en San Luis

4.000 en La Pampa

4.000 en La Rioja

4.000 en Catamarca

2.000 en Tierra del Fuego

No descartan un Plan de Pago de Deuda Previsional por decreto

Hasta el momento, la oposición amenaza con no aportar el quórum en el Congreso para tratar la ley si el oficialismo no desiste de avanzar con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

En una entrevista con Radio 10, Fernanda Raverta no descartó que la medida se aplique a través de un decreto. “Es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo. Seguiremos profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo hacemos. Es muy importante que podamos permitir que los argentinos puedan pagar su deuda y tener una jubilación”, sostuvo ante la consulta.