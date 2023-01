El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que Juntos por el Cambio tiene «plan A, B y C de acuerdo a lo que deje el Gobierno» en diciembre próximo. «Somos conscientes de lo que vamos a recibir (el 10 de diciembre)», sostuvo el también presidente del Comité Nacional de la UCR.

En diálogo con Sin Vueltas, el programa conducido en esta jornada por Manuel Adorni en Radio Rivadavia, el aspirante a la Presidencia destacó el encuentro que mantuvo el pasado sábado en la ciudad bonaerense de Mar del Plata con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Martín Lousteau; y el diputado nacional Diego Santilli.

«Somos la única fuerza que ya tiene lineamientos bastante claros no sólo del programa macro, sino también del programa productivo«, remarcó Morales.

Y continuó: «Me imagino Presidente, con una coalición, con un programa de Gobierno. La Argentina necesita liderazgo, capacidad y experiencia de gestión».

Además, el jujeño cuestionó la política de planes sociales y afirmó que «(Juan) Grabois, (Emilio) Pérsico y otros tendrían que ir a una terapia de grupo, mirarse a la cara y decirse `he fracasado. Llevo 20 años manejando pobres y no los he podido sacar de la pobreza y lo único que he generado fue jorobarles la vida´».

En ese sentido, remarcó: «Se puede transformar a la Argentina. Somos un gran país, un gran pueblo. Lo que hay que hacer es laburar».

Por otra parte, el gobernador de Jujuy criticó al presidente Alberto Fernández y afirmó que «la agenda del Gobierno sigue siendo el embate a la Justicia porque se les cae a pedazos la estrategia de impunidad y privilegian esta agenda en el Congreso por encima de la de la gente, la de los problemas que hay que resolver».

«Es inaceptable, porque están hablando de incumplir fallos, de desconocer a un poder del Estado y va a generar más incertidumbre, más inseguridad jurídica, lo que va a afectar aún más la economía», se quejó.

Finalmente, el presidente del Comité Nacional de la UCR ratificó su «repudio total» ante los desmanes registrados en Brasilia.

«Todo mi apoyo al Gobierno del presidente (Luiz Inácio) Lula (Da Silva), a la institucionalidad del hermano pueblo brasileño y la defensa irrestricta del sistema político e institucional de Brasil, que ha sido jaqueado por una horda de sectores de ultraderecha que quieren romper el Estado de Derecho», manifestó.

Y concluyó: «Lo que pasó en Brasil es grave y requiere el apoyo de toda la dirigencia política y social de la Argentina».