Intento de golpe en Brasil: ordenan detener a un exministro de Bolsonaro y al exjefe de Policía de Brasilia

Torres, que fue destituido el domingo,, lo que plantea interrogantes sobre su próximo movimiento. El Tribunal Supremo dijo que no podía confirmar la orden de detención.

Además, el ministro de la Corte determinó el arresto del exjefe de la Policía de Brasilia, el coronel Fabio Augusto Vieira, quien comando la Policía Militar brasiliense el domingo cuando cientos de activistas asaltaron el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia, y las sedes de los poderes Legislativo y Judicial.

Vieira fue separado del cargo luego de que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el domingo la intervención federal de la Seguridad de Brasilia debido a la «omisión» de la policía durante los ataques realizados por bolsonaristas que reivindicaron un golpe de Estado.

Mientras, el Congreso aprobó la intervención federal decretada por Lula da Silva. El titular del Congreso, senador Rodrigo Pacheco, condujo hoy una sesión en carácter de urgencia en la que el Senado dio media sanción a la Medida Provisoria de Lula que ya había sido aprobada en Diputados el lunes por la noche.

«Esa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño, tampoco representa la voluntad del pueblo, esa minoría golpista, no hay otro nombre para ella, no va a imponer su voluntad mediante la barbarie y a través de actos delicitivos», aseguró Pacheco.

El senador Pacheco recorrió este martes por primera vez el Palacio Legislativo para observar los destrozos ocurridos el domingo pasado cuando unas trescientas personas fueron arrestadas por los disturbios.

«Esa minoría extremista será identificada uno por uno, investigada y será responsabilizada así como los que financiaron y organizaron» los ataques, garantizó el congresista. Pacheco dijo que van a ser «identificados» aquellos «agentes públicos que fueron dolosamente omisos» antes los hechos de violencia.

Cuánto costará la reparación en el Congreso

Según la oficina de prensa de Diputados, se estima que los destrozos ocurridos en esa cámara y en el Senado dejaron un perjuicio de por lo menos 7 millones de reales (1, 3 millones de dólares).

La reconstrucción total de oficinas dañadas, reinstalación paredes vidriadas y equipos destruidos puede demorar varias semanas, según fuentes parlamentarias.

Los destrozos en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, no fueron menores que los del Congreso. A pesar de la devastación de ese palacio, el mandatario Lula decidió trabajar en su oficina el lunes y reunirse allí con los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, a quienes les prometió que identificarán a los culpables del ataque.

Por la noche Lula, junto a parlamentarios, gobernadores y jueces, se dirigió a pie hasta el palacio del Supremo Tribunal Federal, cuyas instalaciones también fueron devastadas por los activistas de ultraderecha.

Este martes la primera dama, Rosángela Janja Silva, recorrió las instalaciones del Planalto junto a la ministra de Cultura, Margareth Menezes, para hacer una primera observación de la gravedad de los daños causados.