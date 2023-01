Alcaraz se despidió de Racing con un emotivo mensaje: «No es un adiós, es un hasta luego»

El mediocampista Carlos Alcaraz se despidió de Racing tras concretarse su venta al Southampton de la Premier League de Inglaterra por una cifra millonaria y aseguró que «no es un adiós, sino un hasta luego», por lo que dejó en claro su deseo de regresar al conjunto de Avellaneda en un futuro.

«Queridos racinguistas, ¡hoy me toca despedirme de ustedes! Quería agradecerles a todos por el apoyo que siempre me dieron, fueron casi seis años en el club y casi tres en Primera. Debutar en Racing fue uno de los momentos más lindos que me tocó pasar en mis 20 años. Tuve la suerte de poder jugar con ustedes presentes y les digo que realmente era magnífico entrar al Cilindro y escucharlos gritar en todo momento», escribió Alcaraz en su cuenta de la red social Instagram.

Y añadió: «Cerramos el 2022 coronados como merecíamos y les pido que en este 2023 apoyen más que nunca al equipo que se va a entregar al 120 por ciento por la camiseta».

«Me hicieron sentir muy cómodo siempre y eso no me lo voy a olvidar nunca. Quiero dejar en claro que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Los voy a extrañar mucho y espero verlos pronto. Y como dije una vez, tenemos la hinchada más grande de Avellaneda y de Argentina: Brillará Blanca y Celeste, La Academia Racing Club», cerró el futbolista.

Carlos Alcaraz fue vendido al club inglés Southampton y jugará en la Premier League, en una transacción que se cerró en un monto cercano a los 15 millones de euros.

A su vez, además de los millones que recibirá la «Academia» por el cien por ciento del pase, también obtendrá una plusvalía del 15% en caso de que el jugador sea vendido en una cifra superior a la que pagó el equipo de Inglaterra.