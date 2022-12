La Ciudad amenaza con no eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito si el Gobierno no acata el fallo de la Corte Luego del rechazo del Poder Ejecutivo al fallo en materia de fondos por la coparticipación, Horacio Rodríguez Larreta decidió que la derogación del impuesto a las tarjetas de crédito no se aplique