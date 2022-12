«Hoy ha sido condenada una persona inocente» Alberto Fernandez se solidarizó con Cristina Kirchner luego de que fuese sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. "Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso", apuntó.

El presidente Alberto Fernández se solidarizó este martes con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras ser sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y sentenció que «ha sido condenada una persona inocente».

«Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana», escribió Fernández en Twitter.

Y añadió: «Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a @CFKArgentina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho».

En esta línea, el mandatario argumentó que durante el proceso judicial «no se explica como puede administrar fraudulentamente» quien no tiene capacidad de disponer y decidir en licitaciones públicas.

«Alguna vez enseñó (Francisco) Carrara que cuando la política se mete en los tribunales, la justicia se escapa por la ventana. Eso ha pasado en este caso», apuntó.

«La suerte estaba echada desde el comienzo y tan solo hizo falta un simulacro de juicio que inició uno de los jueces que disfrutó del viaje pagado por el Grupo Clarín», continuó.

Por último, el Jefe de Estado manifestó su acompañamiento a la titular de la Cámara de Senadores, a quien describió como «una víctima de una persecución absolutamente injusta«. «Se de su inocencia», señaló.

Y cerró: «Todos los hombres y todas las mujeres de bien que amamos la democracia y el Estado de Derecho debemos ponernos a su lado».

El Tribunal Oral Federal 2 condenó a la expresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras declararla culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó el presunto direccionamiento de la obra pública vial de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015.

Los fundamentos del veredicto emitido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso serán dados a conocer el 9 de marzo del año próximo, fecha a partir de la cual las partes podrán presentar sus apelaciones.

La sentencia quedará firme cuando se hubieren agotado todas las instancias, es decir, cuando la Corte Suprema responda a todos los planteos que le lleguen.