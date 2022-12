La UCR adelanta su rechazo al nuevo blanqueo propuesto por Massa

El diputado nacional de la UCR Lisandro Nieri planteó hoy su discrepancia con la propuesta de exteriorización voluntaria de capitales que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, para argentinos que posean cuentas bancarias no declaradas en el exterior, un proyecto que se presentará en la Cámara baja y que guarda relación con el acuerdo de intercambio de información tributaria y financiera con Estados Unidos.

«Si hay gente que eludió o que evadió, que pague absolutamente todos los impuestos que debe más las multas e intereses correspondientes», expresó el vicepresidente de la comisión de Finanzas.

A su entender, «nada mejor que respetar a quien pagó en tiempo y forma los impuestos, que es que si se descubre gente que no pagó lo que correspondía, tenga que pagarlos con todas las actualizaciones, multas y sanciones que corresponde».

El ex ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza enfatizó que no está «para nada de acuerdo con un nuevo blanqueo«, ya que ese recurso no debería ser un instrumento «permanente». «El kirchnerismo va por el sexto blanqueo y cada vez recaudan menos. No se trata de tener un blanqueo de manera permanente, sino de generar confianza, que es lo que no tiene este Gobierno, y por eso cada vez recaudan menos en los sucesivos blanqueos», manifestó el mendocino.

La postura de Nieri va en línea con la que ya había planteado el ex ministro de Hacienda y Finanzas y principal referente económico del radicalismo Alfonso Prat Gay. «Nosotros premiamos a los que estaban en regla por primera vez en la historia”, dijo el ex funcionario de Cambiemos al comparar con la gestión del Gobierno anterior. Y añadió: «Sospecho que Massa tiene la desesperación de decir ‘si traés los dólares a la Argentina, te perdono la vida´».