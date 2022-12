El oficialismo pidió la expulsión de Cristian Ritondo por los gestos obscenos a Cecilia Moreau

El Frente de Todos pidió la expulsión de Cristian Ritondo de la Cámara de Diputados luego de los gestos obscenos que realizó este jueves contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.

En medio de un fuerte rechazo de parte del oficialismo y el Gobierno Nacional, la diputada Mara Brawer presentó un proyecto de resolución para pedir la expulsión del titular de la bancada del PRO.

En el texto, la legisladora argumenta el reclamo en «inhabilidad moral» y por haber incurrido en la violación de la Constitución Nacional y la Convenció Interamericana sobre la violencia contra la mujer.

«La H. Cámara de Diputados de la Nación resuelve: Expulsar, en los términos del Artículo 66 de la Constitución Nacional, al Sr. Diputado Nacional Cristian Adrián Ritondo, por la causal de inhabilidad moral sobreviniente, en razón de haber incurrido en actos que implican una violación a la Constitución Nacional

(Articulos 36, 37 y 67), a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ´Convención de Belém do Pará´, y a la Ley N°26.485 de Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales», indicó el proyecto.

Brawer expresó: «Los gestos obscenos y degradantes de violencia machista y los dichos xenófobos e insultos del diputado Ritondo son un limite que no debemos traspasar y que no vamos a dejar impune».

El jefe de la bancada del PRO hizo un gesto obsceno con sus manos antes de retirarse del recinto este jueves cuando Juntos por el Cambio reclamó que la sesión que estaba en curso era inválida porque no había empezado a tiempo.

En declaraciones a La Nación+, Ritondo responsabilizó a Moreau por los incidentes dentro del recinto y dijo que hubo reiteradas “faltas de respeto hacia la oposición”.

“A Mario Barletta le respondió ‘Usted grita de noche, no de día; con Waldo Wolf bromeó al señalar que ‘está muy colorado´”, señaló el diputado del PRO y agregó: “A la oposición le dijo ‘no sé que toman que gritan tanto’; a Mario Negri lo atacó remarcando ‘no sé usted cómo le habla a la mujer, a mí me habla distinto’. Incluso, vino a increparme hasta mi banca un diputado de San Juan. Ella actúa como presidenta de bloque y no de la Cámara”.