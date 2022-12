Los últimos del año: los 7 aumentos que llegan en diciembre El último mes del año llega con una lista de aumentos en bienes y servicios regulados y no regulados que le ponen presión a una inflación que aún no logra perforar el piso del 6%.

El último mes del año llega con una lista de aumentos en bienes y servicios regulados y no regulados que le ponen presión a una inflación que aún no logra perforar el piso del 6%. Este diciembre, se comenzará a ver levemente el impacto del programa de Precios Justos, pese a que aún no está disponible en todos los supermercados.

Colegios privados Las cuotas de los colegios privados -que cuentan con aporte estatal- tendrán una suba de 14,5% en la ciudad de Buenos Aires y 10% en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los últimos aumentos autorizados. El año cerraría con aumentos promedio de 89% para ambos distritos.

Los aumentos aplicados durante este año a los colegios privados en la ciudad de Buenos Aires fueron del 10% en marzo, 9% en abril, 15% en julio y 20% en octubre. A modo de ejemplo, la cuota de un colegio privado primario de la ciudad de Buenos Aires -con extensión horaria- que en diciembre de 2021 era de $15.400 pasará a ser en diciembre de este año a unos $31.000. Una suba de poco más del 100% interanual. Tarifas Quienes pertenecen al grupo de mayores ingresos (N1) y empezaron a dejar de recibir subsidios en octubre, tendrán en diciembre la segunda «cuota» de reducción (de 40% ya que la primera fue de 20%). En febrero, se terminará de quitar el 40% restante de la ayuda estatal. Hacia adelante, además del aumento ya programado en febrero, hay dos incrementos previstos, aún sin fecha. En diciembre, se definirá en audiencia pública el precio del gas que se pagará en 2023 y en enero será el turno de la audiencia para ajustar los valores que reciben Edenor y Edesur por el costo de distribución. Según Energía, la próxima quita de subsidios a la electricidad provocará un incremento en las boletas en torno al 30%. Así, según las consultoras, el incremento acumulado irá de 57% al 89% en las boletas de los que perderán todos los subsidios. Los segmentos “medios” tendrán alzas de 3% al 52%, tras las dos quitas de subsidios, según su consumo. Transporte Las tarifas de transporte para trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían tener un aumento de 40% aproximadamente, según lo anunciado por el ministerio de Transporte. Sin embargo, el porcentaje aun no fue confirmado y, según versiones, es más probable que el aumento finalmente se aplique a partir de enero del año próximo. El más reciente aumento en el valor del boleto de los colectivos y los trenes se aplicó en agosto pasado. Las tarifas de colectivos actuales son de $25,20 para el tramo inferior a 3 kilómetros; $28 para los viajes de entre 3 y 6 km y $29,40 para los tramos de 6 a 12 km. Mientras que el valor del pasaje de tren interurbano es de $17,25 en las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín; $11,25 en la línea Urquiza $11,25; $10,75 en las líneas Roca y Belgrano Sur y $9,50 en la línea Belgrano Norte. Desde Anses recordaron que sus beneficiarios (jubilados, monotributistas sociales, beneficiarios de asignaciones) pueden obtener un 55% de descuento con su tarjeta SUBE en viajes de transporte público. Prepagas Tras la crítica de la vicepresidenta Cristina Kirchner y luego del ministro de Economía Sergio Massa, el sector privado de Salud acordó con el Gobierno desdoblar el aumento del 13,8% que debería regir a partir de diciembre para la medicina prepaga. Será del 6,9% en diciembre y 6,9% en enero. Y desde febrero 2023 se implementará una nueva esquema de aumento mensual de cuotas, en reemplazo del índice de costo de salud que se aplicaba en forma bimestral. De esta manera, n 2022 en lugar del 113,8%, el aumento de las cuotas, diciembre 2021/diciembre 2022, será del 100,9%. Combustibles Por un acuerdo entre el ministerio de Economía y las empresas petroleras se determinó un esquema de suba para los combustibles líquidos –nafta y gasoil– que comenzará con un 4% a partir de diciembre. Con ese aumento, el precio de la nafta super en la ciudad de Buenos Aires pasará de los $145 actuales por litro a $151 en diciembre; $157 en enero; $163 en febrero y cerca de $170 en marzo. Para el diésel, que actualmente se vende a $155,90 el litro, por los aumentos escalonados, el precio alcanzará $162 en diciembre; $168,60 en enero; $175,30 en febrero y $182 en marzo. El cronograma acordado con las empresas YPF, Raizen (titular de la marca Shell), Trafigura (de la red Puma) y Axion prevé subas de 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo. Alquileres Para los inquilinos que deben realizar su actualización de alquileres en diciembre -contratos firmados en diciembre 2020 y diciembre 2021- la suba alcanzará un porcentaje de 77,5% de acuerdo a un índice (ICL) que contempla la variación de la inflación y de los salarios. Com ejemplo, un alquiler de $50.000 pasará a costar $88.788 desde el mes que viene. Empleadas domésticas Las trabajadoras agrupadas en el gremio de casas particulares lograron un aumento del 24% sobre el salario vigente en noviembre, a abonarse en cuatro tramos, informó el Ministerio de Trabajo, que detalló que el acuerdo fue suscripto en la comisión del sector. La cartera laboral informó que las partes acordaron en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares una mejora salarial del 24% sobre los ingresos de este mes, que se abonará en cuatro cuotas: 8% en diciembre, 7% en enero, 5% en febrero y 4% en marzo. Según señaló Trabajo, el incremento firmado entre las partes es superior al obtenido en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil a fin de favorecer «la recuperación de los ingresos perdidos durante la grave pandemia de coronavirus», detalló la cartera laboral.