Scaloni se mostró «satisfecho» por la clasificación pero avisó: «El que piensa que Australia será fácil está equivocado»

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, , se mostró hoy «satisfecho» por la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 tras vencer 2 a 0 a Polonia pero avisó que si alguien piensa que Australia, el próximo rival del elenco albiceleste, será fácil, «está equivocado».

«Estamos satisfechos del partido que hicimos, no era fácil y el contexto tampoco, había que jugar y ganar contra un equipo al que le valían dos resultados. Creo que lo interpretamos de una manera correcta, los jugadores han hecho un partido muy bueno y estamos contentos», señaló Scaloni en conferencia de prensa.

Respecto al próximo encuentro, señaló: «Son todos los rivales difíciles, a nosotros nos ganó Arabia. El fútbol es partido a partido, es todo analizable. El que piensa que Australia será fácil, está equivocado. Cuando jugás un Mundial y representás a tu país, te multiplicás».

Consultado por el primer gol, convertido por el mediocampista Alexis MacAllister, respondió: «Sabíamos que con Ángel (Di María) abierto y pasando Nahuel (Molina), estaba bueno para ir por ese lado. Habíamos visto que ellos no defendían del punto de penal para atrás, se agrupaban mucho entre el arquero y el área chica, por eso buscábamos el centro atrás y por suerte se dio».

En cuanto a la salida de «Fideo» a los 13 minutos del segundo tiempo, Scaloni explicó: «Di María sintió algo en el cuádriceps, se le puso duro y decidimos sacarlo. Todos sabemos que es muy importante para el equipo».

«Hay 26 que pueden jugar, siempre lo dijimos aunque hace un tiempo teníamos un equipo que salía de memoria. Decidimos partido a partido creyendo que es lo mejor. No tenemos la bola de cristal, pero buscamos el bien colectivo», añadió sobre su decisión a la hora de conformar el once inicial que salió a la cancha.

Y agregó: «A (Giovani) Lo Celso lo quiero tener acá, a Nicolás Gonzalez y a Joaquín Correa también. Como no están ellos, hay que buscar alternativas. Polonia no me sorprendió porque creo que su rendimiento fue mérito nuestro».

Por otra parte, el director técnico se quejó por la seguidilla de encuentros: «Me parece una locura jugar dentro de dos días y un poco más cuando somos primeros del grupo. Mañana ya es jueves y al otro día es preparar el partido y ya está. No están dadas las condiciones, pero bueno, es para los dos equipos igual».

Por último, Scaloni expresó: «No somos candidatos a nada ni favoritos a nada. Vamos a dar pelea, pero pensar que porque ganamos hoy vamos a ser campeones, es totalmente errado. No corresponde. Jugamos un muy buen partido y hay que quedarse con eso. La forma en la que perdimos con Arabia todavía me duele».

«Vimos a Australia pero siempre vamos partido a partido. Al rival lo vamos a complicar, vamos a analizar lo que sea pero siempre pensando en cómo hacerles daño», cerró.