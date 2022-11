El Fondo para cancelar la deuda resurge tras el acuerdo con EEUU por cuentas sin declarar

Sólo queda un mes del período ordinario y dos sesiones especiales en carpeta. Si bien el proyecto que lleva la firma del senador kirchnerista Oscar Parrilli fue dictaminado en las comisiones de Legislación General y de Presupuesto de la Cámara de Diputados en junio pasado, no cuenta con el apoyo suficiente para ser sancionado. Según explican en el bloque del Frente de Todos, que conduce Germán Martínez, esa fue la razón por la que hasta ahora no se avanzó con el debate en el recinto. En el Senado se quejan, consideran que no se hicieron los suficientes esfuerzos por “juntar los votos”.

El reclamo del kirchnerismo no es nuevo, ni siquiera está dirigido a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau. Cuando Massa estaba al frente del cuerpo, varios integrantes del interbloque de senadores del Frente de Todos despotricaban porque muchas de la iniciativas que se votaban en el Senado luego se frenaban en Diputados. Una de ellas es la que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda de más de 44.000 millones de dólares con el FMI con dinero fugado al exterior, que fue presentada por expreso pedido de Cristina Kirchner.

No sólo cambió el escenario, además de las urgencias, sino que ahora Massa está a punto de rubricar un acuerdo de intercambio financiero con Estados Unidos, por lo que tomó relevancia el proyecto que fue aprobado en el Senado. En el ministerio de Economía apuntan a promover un nuevo blanqueo y consideran que el proyecto de Parrilli podría ser una herramienta para alcanzar ese objetivo, aunque no descartan enviar una nueva iniciativa.

En Diputados, el oficialismo comenzó las negociaciones con un sector de la oposición para aprobar el proyecto antes de fin de año. “Si no tenemos los números seguros, no vamos a arriesgarnos”, repiten desde la bancada del Frente de Todos. Hasta ahora, el tema figura entre los que podrían tratarse en alguna de las dos sesiones que están previstas para este mes, una este jueves -junto a la sesión preparatoria- y la otra para el miércoles 14 o jueves 15 de diciembre próximo.

El despacho de mayoría obtuvo 41 firmas en el plenario de comisiones, 40 provinieron del oficialismo y una del Frente de la Concordia Misionero. Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría en rechazo del proyecto, debido a que sostienen que no están de acuerdo con promover un blanqueo, a pesar que en 2017 el gobierno de Cambiemos impulsó uno y este año desde el bloque de diputados de PRO fomentaron otro para el sector de la construcción en acuerdo con Massa.

El texto dictaminado establece que las personas que declaren sus bienes en el exterior en los primeros meses deberán pagar el 20% sobre la totalidad de los bienes y otorga beneficios para quienes declaren y paguen en forma espontánea sin la intervención de la AFIP.

El panorama no es muy prometedor para el Frente de Todos. De los 129 legisladores que se necesitan para conformar el quórum, cuentan con 117 votos propios y el respaldo de otros cinco diputados del interbloque de Provincias Unidas.

Al igual que Juntos por el Cambio, en el interbloque Federal rechazan la iniciativa. Los cuatro diputados de izquierda tampoco están dispuestos a acompañar una propuesta que plantea pagarle al organismo internacional una deuda que consideran ilegítima. Cualquier apoyo de los diputados de derecha está descartado.