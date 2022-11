Consejo de la Magistratura: anulan la designación de la diputada opositora Roxana Reyes

El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick anuló este lunes la designación para el Consejo de la diputada radical Roxana Reyes y dijo que no correspondía asignarle a ella una banca cuando el Pro, aliado a su partido, ya tiene una.

El magistrado aceptó un amparo que presentó el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, contra la designación de Reyes en el Consejo, alegando que no representaría a la verdadera segunda minoría parlamentaria de la Cámara.

La diputada fue designada por la segunda minoría parlamentaria, y por la primera un diputado del PRO, Álvaro González. Pero, según el juez, se trata de dos fuerzas políticas que fueran a elecciones en la misma lista.

“Los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes”, explicó Cormick en el fallo.

Y agregó: “De otorgarle un integrante al Bloque constituido por el PRO, y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el fallo citado”, agregó.

En este punto, el magistrado hizo una comparación directa con lo sucedido con el senador kirchnerista Martín Doñate, cuando el máximo tribunal anuló su nombramiento en el Consejo para el período anterior, y argumentó que el oficialismo dividió el bloque para quedarse con un lugar en el Consejo cuando ese lugar le correspondía al PRO.

Tal es así que, Cormick no solo aceptó el amparo del Frente de Todos, sino que dijo que “en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o Alianzas a las que ya les han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría”. Es decir, no la UCR.

Este fallo llega luego de que la semana pasada la Corte Suprema aceptara el nombramiento de Reyes en el Consejo y dispuso tomarle juramento, lo que todavía no tiene fecha. En el mismo acto, deberán asumir los diputados del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; González, y Reyes, que ahora quedó bajo disputa judicial.

En tanto, por la Cámara alta, están los títulos de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular), Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y Eduardo Vischi (UCR), quienes tampoco tienen fecha de asunción.

Además, aquí también está bajo disputa judicial está el nombramiento de Doñate, presentado nuevamente para este periodo. El senador de Rio Negro fue ratificado por unanimidad por el Senado, pero invalidado por el máximo tribunal, cuyos integrantes consideran que no representa una segunda minoría parlamentaria legítima.

Luis Juez (elegido por la oposición para el lugar de Doñate) presentó una objeción al pliego de su colega ante el juzgado en lo contencioso administrativo federal de María Alejandra Biotti, quien se declaró incompetente.

Según explicó la magistrada, la causa es competencia del juez Pablo Cayssials, quien actuó en la primera causa que el dirigente del PRO inició contra Doñate y en la que la Corte Suprema de Justicia falló a su favor. “Que es menester destacar que resulta evidente la conexidad entre la presente acción y la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, resolvió Biotti.

Cayssials ya tiene el expediente en sus manos y ahora deberá resolver si acepta intervenir en la causa o la rechaza.

En tanto, en el Frente de Todos entienden que la Corte no tiene margen para no tomarle juramento a Doñate porque no hay más que una acción de amparo iniciada por Juez y no hay aún una resolución judicial–y mucho menos confirmación por parte de la Cámara del fuero–. En otras palabras, la Corte no tiene por el momento un caso.