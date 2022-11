Scaloni después del triunfo de Argentina: «Messi hizo lo que mejor sabe hacer»

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, destacó el trabajado triunfo que logró su equipo ante México por 2 a 0 y destacó la labor de Lionel Messi al asegurar que «hizo lo que mejor sabe hacer».

«El primer tiempo no fue bueno para ninguno. Corregimos en el descanso y empezamos a jugar mejor, emparejar en el medio. Después vieron lo que pasó, el diez definió el partido y sabe que tiene un grupo atrás que lo apoya», comenzó el técnico del conjunto nacional en la conferencia de prensa.

«El segundo tiempo lo afrontamos diferente, de una manera más agresiva. Era difícil jugar al fútbol, ellos tenían línea de 5, cuatro volantes», analizó Scaloni tras su primer triunfo como entrenador en un Mundial.

«Ellos presionaban bien, estaban haciendo su partido. En el inicio del segundo tiempo hicimos alguna gestión en el descanso y empezamos a ver mejoría con Guido (Rodríguez) en campo y luego con Enzo (Fernández)», remarcó.

En la misma línea, agregó: «Sabíamos que iba a ser un partido difícil, porque México nos planteó un partido diferente a los que venía haciendo normalmente, teníamos la sospecha de que podía jugar con línea de cinco».

«El entrenador está para tomar decisiones y creíamos que con Julián (Álvarez) podíamos tener movimiento, diagonales, meter un jugador fresco. A veces sale mal, pero hoy salió bien», sostuvo el entrenador de 44 años.

Durante el encuentro, se volvió viral la imagen de Pablo Aimar, ayudante de campo de Scaloni, en la que se lo vio quebrar en llanto tras el gol de Argentina y el oriundo de Pujato comentó: «Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas. Quien no se sienta identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección argentina. No es lo mismo jugar con esta camiseta que con otra, es así».

«Han afrontado un partido terriblemente difícil ante un gran rival y con toda la magnitud que tenía. No es fácil jugar estos partidos. Estoy orgulloso de lo que han hecho nuestros jugadores», destacó sobre sus dirigidos.

Posteriormente, Scaloni se refirió al encuentro que deberá afrontar el próximo miércoles, desde las 16, frente a Polonia: «La sensación hoy es de alegría. Festejamos, pero mañana hay que preparar el partido siguiente. La alegría dura muy poco y hay que tener un equilibrio cuando se gana y cuando se pierde».

«Tenemos que jugar otro partido, con cabeza alta y humildad. Hay que seguir por este camino», destacó.

Por último, el entrenador se refirió a Messi y lo elogió: «El vestuario estaba bien en el entretiempo. Sabíamos de la dificultad del partido, le pedíamos paciencia a los jugadores. Tenemos grandes futbolistas y además a Leo, eso es importante. Queremos que disfrute de este Mundial».