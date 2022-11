Messi, tras el triunfo frente a México: «Volvimos a ser nosotros»

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, afirmó que el equipo volvió a encontrarse con sus ideas y remarcó la importancia del triunfo por 2 a 0 frente a México, por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

«Fue un partido muy complicado, tienen un gran técnico y manejan bien la pelota. El primer tiempo lo jugamos con intensidad y el segundo, cuando nos calmamos, volvimos a ser nosotros. Había que ganar para acomodarnos«, argumentó Messi, y agregó: «Hoy arrancaba otro Mundial para nosotros».

En la misma línea, el rosarino realizó una autocrítica con respecto a la derrota frente a Arabia Saudita en el debut mundialista: «Nos costó mucho el primer partido, también influyó el horario, pero no son excusas. No salimos como teníamos que salir, aunque también fueron dos jugamos aisladas».

Consultado por una supuesta lesión en su tobillo, el jugador del PSG despejó la dudas y explicó: «No sé por qué que se dijeron tantas cosas. El tobillo no tenía nada. Parece a propósito porque sobre el final del primer partido me lo doblé. Entrené a la par del grupo».

En otra línea, Messi destacó el desempeño de sus compañeros: «Es muy difícil jugar este partido. Es difícil jugar en estas condiciones. El equipo jugó gran un partido. Este es el camino. Nos acomodamos, pero falta otro partido”.

Más tarde, en declaraciones a TyC Sports, el capitán albiceleste insistió: «Por un partido perdido no podíamos tirar todo lo que hicimos. Después del primer gol volvimos a ser lo que somos nosotros y contra Polonia buscaremos seguir en eso».

En ese sentido, continuó: «Si perdíamos ya no podíamos hacer más nada y si ganábamos sabíamos que dependíamos de nosotros. Jugamos como se tenía que jugar. Al final el golazo de Enzo (Fernández) nos tranquilizó. Él no me sorprendió porque lo conozco, se lo merece porque es un chico espectacular y un jugador importantísimo como todos los que están en este grupo».

«La victoria obviamente fue un descargo para todo el vestuario. El primer tiempo fue difícil, por momentos nos volvimos a acelerar y no encontrábamos el espacio, pero es normal por la situación. Había que ganar para la tranquilidad de todos y para volver a empezar», añadió en conferencia de prensa.

Por último, cerró: «Se viene Polonia y ahora que ganamos tampoco somos los campeones. Tenemos que ir despacito, paso a paso para clasificarnos y primeros, que es lo que vinimos a buscar desde el inicio».