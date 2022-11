Los tres escenarios a los que se enfrenta la Argentina en la «final» contra México

Tras el triunfo de Polonia (1°) sobre Arabia Saudita (2°), la Selección Argentina (4°) se enfrenta a México (3°) a partir de las 16 horas por el cierre de la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar. Sin puntos tras el debut con derrota vs el combinado saudí, el equipo de Lionel Scaloni debe aspirar a un triunfo contra el combinado Tri para reencauzarse o –al menos– no perder para llegar con chances a la última fecha para la clasificación a octavos de final.

Si Argentina gana

De vencer a México, Argentina pasaría a ocupar la segunda posición y se acomodaría en el grupo. De esa forma, llegaría a la última fecha por encima de Arabia Saudita, que (pese a tener 3 puntos) con su derrota contra Polonia quedó con saldo negativo (-1) en cuanto a la diferencia de gol.

A su vez, si el próximo miércoles el equipo nacional también le gana a Polonia, alcanzaría los 6 puntos y se clasificaría con grandes chances de ser líder. La única forma de que eso no ocurra sería si Arabia Saudita le ganará a México y, al mismo tiempo, logra una mejor diferencia de gol que Argentina.

Si Argentina empata

Incluso con el empate, Argentina aún dependería de sí misma, pero en una situación comprometida. El único resultado que le aseguraría la clasificación sería un triunfo por dos goles o más de diferencia ante Polonia. En caso contrario, dependerá del resultado entre México y Arabia Saudita, que se juega a la misma hora.

Quedará en una posición muy incómoda, pero aún con chances de meterse por la ventana en la siguiente instancia.

Si Argentina pierde

Si hoy el equipo de Gerardo Martino vence al de Lionel Scaloni, el escenario para la Selección Argentina sería irreversible ya que quedaría eliminada automáticamente sin importar otros resultados.

Es decir, con una nueva derrota permanecería en el último lugar de la tabla sin puntos, México llegaría a 4 e igualaría la línea de Polonia: ambos serían inalcanzables para la última fecha.