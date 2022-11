Se vienen el dólar soja II e incentivos para hidrocarburos

Si bien, en el ministerio de Economía, no lo confirman tampoco lo niegan., en su carácter de Ministro de Economía, disertó este jueves ante la mirada atenta de 250 empresarios convocados por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

En su discurso de media hora describió los objetivos que tiene para con la economía argentina y anticipó que este año «vamos a cerrar el año cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal” cumpliendo con la pauta establecida en el acuerdo con Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este punto, reitero que piensa cumplir con el acuerdo y, enfatizó, en un gesto conciliador, que la deuda “la tomo Argentina”, más allá de si fue correcto o no el que el gobierno de Maurcio Macri (no lo menciono) haya solicitado el préstamo de 45.000 mil millones de dólares.

Con un dólar blue rozando 318 pesos el ministro fue categórico al indicar que: “creo en los caminos que se recorren de manera metódica, cumpliendo objetivos, siguiendo un orden, teniendo constancia y venciendo dificultades. No creo en la magia”.

Luego cuestionó a los que a “los que piden una devaluación desesperados, están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares”, advirtió.

Sin embargo, no dejó de reconocer que se pueden “tener muy buenos resultados en términos de reservas, fiscales: si no bajamos la inflación, la incertidumbre no va a cesar. El desafío tiene que ser recorrer un camino de reducción de inflación”.

Reservas

Justamente en el tema de reservas la apuesta oficial es incentivar y desarrollar aquellos sectores que aportan divisas, en este sentido, el sector de hidrocarburos reviste especial atención. Al respecto, anticipo que enviaran un proyecto de ley de GNL a ser tratado en “en el período de ordinaria ampliada, o en extraordinarias” que contendrá los decretos ya establecidos para el sector con la intención de “dejarlos sentados por ley”.

La explicación de esta medida la dio Massa al decir “aspiramos a que el sector sea la segunda turbina de exportaciones de la economía argentina en los próximos 5 años”.

Gasto

Una de las dudas de los empresarios es si, ante un año electoral, Massa podrá resistir los embates del sector político para expandir el gasto. En este punto, el ministro sorprendió con su respuesta: “tenemos que acostumbrarnos a que las elecciones no se ganan por política fiscal expansiva” y afirmó que el gobierno “va a ganar la elección si es capaz de bajar la inflación y darle mejor acceso al crédito a los ciudadanos”.

Hablando de inflación, el ministro defendió el programa de Precios Justos “pusimos en marcha un programa que tiene incentivos y castigos y participación de muchos de los que están sentados acá, que nos permite promover un régimen de certidumbre para el consumidor sobre 34.000 productos. Es un sendero que tenemos que recorrer con varios sectores hasta terminar de moldear nuestras expectativas a nuestra realidad macroeconómica”.

Admitio que la inflación “necesita de orden fiscal, superávit comercial, tasas de interés positivas, bajo o nulo régimen de emisión monetaria” y cuestionando al sector empresario asevero “también tengo claro que muchas veces en la especulación se producen situaciones de aprovechamiento”.

Blanqueo

El ministro anticipo que en los próximos días se firma el IGA (intercambio de información automática de personas y beneficiarios finales de sociedades con Estados Unidos).

Para el funcionario esta iniciativa puede servir para “sacar una buena ley, promover que esos argentinos que eludieron el blanqueo del 2017, eludieron a las autoridades fiscales de la Argentina, no pagaron sus impuestos y obligaron a que aumentara la presión tributaria sobre aquellos que pagan impuestos, se formalicen, blanqueen, traigan sus dólares a la Argentina y ayuden a construir valor para el futuro de la Argentina”.

Y, logró un aplauso cuando afirmó: “el acuerdo nos va a poner en la oportunidad de que en la Argentina tengamos por primera vez la posibilidad de que aquel que pagó impuestos toda la vida sienta que el Estado lo premia y aquel que eludió sea castigado y sirva como ejemplo para adelante”

Acuerdo

Una de las preguntas que la mayoría de los asistentes se formulaban es si será posible un acuerdo programático entre los partidos políticos.

Massa no eludió responder a esta inquietud: “me parece que definir sobre 8 o 10 temas del desarrollo económico, y sobre 4 o 5 puntos de principio de administración del Estado” es decir “una agenda de acuerdos le puede dar un marco a la política por dónde moverse, y le puede dar a la Argentina un camino de previsibilidad”.

Y, prometió que “hay que agotar todos los esfuerzos para buscar acuerdos por lo menos de puntos básicos de coincidiencia”.

Finalmente, y en lo que caracterizaron la mayoría de los empresarios, como un discurso presidencial Massa invitó a los empresarios a construir “la idea de que en la Argentina gobierne quien gobierne, el equilibrio fiscal, el superávit comercial, la competitividad en términos de exportaciones, la acumulación de reservas y el desarrollo con inclusión sean valores que sirvan para cimentar, construir acuerdos para los próximos 30 años para que de una vez por todas, de los errores y fracasos que traemos de nuestra historia podamos aprender para dejar un futuro mejor a quienes nos suceden en las futuras generaciones”

Se hicieron presentes por parte del CICyP: Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Jorge Brito, representante de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Bettina Bulgheroni, Eduardo Machiavello, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); Martín Cabrales, Pro Tesorero del Consejo Interamericano de Comercio Producción (CICyP) y Alfredo Gusmán, Tesorero del Consejo Interamericano de Comercio Producción (CICyP)

Por Liliana Franco