Desilusión local: Qatar, el primer eliminado del Mundial

Qatar quedó sin opciones de meterse a los octavos de final con un partido por delante debido al empate 1-1 entre Ecuador y Países Bajos en el segundo turno.

Tras perder su primer encuentro ante Ecuador, Qatar consiguió por fin marcar un gol en el torneo, pero cayó 3-1 ante el equipo africano, lo que lo dejó como último del Grupo A.

A falta de la jornada final, Ecuador y Países Bajos suman cuatro puntos cada uno, Senegal tres y Qatar cero, por lo que el local solamente jugará por el honor ante el elenco europeo.

«Creo que hemos hecho un buen partido. Cuando vienes aquí tienes que saber de dónde vienes (como país). Si esto es un fracaso y una decepción, depende de las expectativas. Nuestro objetivo era ser competitivos, (…) llevamos muchos meses trabajando para poder dar un buen rendimiento», señaló Sánchez.

Y añadió: «Pero a veces el partido no se desarrolla como uno espera. También depende del rendimiento del rival. No jugamos a nuestro máximo nivel. Fuimos competitivos pero no mejoramos».

Con el último partido contra el favorito del grupo, Países Bajos, Qatar corre el riesgo de convertirse en el primer anfitrión del Mundial que no gana un solo partido.

«Somos conscientes de lo dura que es esta competencia. Queríamos llegar lejos, pero sabemos que tenemos limitaciones como país. Es un país pequeño, con poca población. La liga local no es muy competitiva, es nuestra primera vez en el Mundial. Si podemos volver a participar, sería estupendo. Siempre es útil adquirir más experiencia», cerró el DT.