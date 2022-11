La Aduana suspendió del registro de exportadores de granos a 50 empresas que no ingresaron US$315 millones al país

La Aduana suspendió 50 CUITS del registro de exportadores de granos y ya no podrán operar. Las empresas se constituían con la finalidad de evitar liquidar las divisas en el país, logrando evitar ingresar USD 315 millones.

La maniobra esta fuertemente concentrada en 10 de estas empresas que concentran el 77% de las divisas sin liquidar.

Una fuente de la Aduana explicó como es técnicamente la maniobra: “se compra una sociedad anónima con antigüedad, se exporta USD 1 millón luego del pago de retenciones y no se liquidan las divisas por el Mercado Libre de Cambios. De esta manera el exportador irregular no obtiene $ 160 millones, sino que se hace de $ 300 millones (CCL). Se duplica el ingreso y se genera una ganancia financiera que no existe para un negocio regular”.

Desde el organismo conducido por Guillermo Michel indicaron que la investigación continuaría con el estudio de la capacidad económica de cada una de las empresas y denunciarlas por la no liquidación de divisas y, si corresponde, por lavado de activos notificando de esto a la UIF.

De hecho, los inspectores de la Aduana señalaron que “como mucha de las operaciones tocaron bancos estadounidenses estamos evaluando avanzar para que a través de los mecanismos legales con los que cuenta la UIF se activen investigaciones en la FinCEN (oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera)”.

“Esta gestión generó los mecanismos de alerta temprano necesarios para detectar a tiempo una empresa que exporte de manera irregular mas de USD 700 millones durante medio semestre y que no ingrese las divisas al país”, indicaron desde la Aduana.

LOS 50 CUITS SUSPENDIDOS

Nexo Vicentin

Un dato de color que llamo la atención a los investigadores de la aduana es la “vinculación” entre dos de las principales empresas del listado “Extrugreen SA y Grupo TBA SRL” con Diaz y Forti SA, empresa que se hizo cargo de la operatoria de Vicentin y que forma parte del Grupo OLIO.

En junio del año pasado un tribunal de Rosario dispuso el embargo por USD 3.100 millones y sobre una lista de propiedades y vehículos de alta gama en poder de los principales accionistas de la cerealera Díaz & Forti.