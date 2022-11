Cómo ver los partidos del Mundial Qatar 2022 por TV, streaming, online y celular

Comenzó noviembre y con ello la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Se viene la gran fiesta del futbol, en la que Lio Messi y compañía buscarán salir campeones . Y ante esa ansiedad, una pregunta queda flotando en el aire: ¿Cómo y dónde ver todos los partidos del certamen mundialista en la televisión Argentina? Todos los detalles en esta nota, para no perderse nada.

TV Pública: Argentina, la final y otros partidos

La Televisión Pública junto a DeporTV será la encargada de transmitir 32 partidos, entre los que estarán todos los que dispute el seleccionado nacional, la ceremonia y partido inaugural del 20 de noviembre, dos de octavos de final, dos de cuartos, las dos semifinales, el del tercer puesto y la ansiada final, el 18 de diciembre.

«Nuestro equipo, nuestra pasión, nuestra bandera», será el lema que identifique la cobertura del canal estatal, que emitirá en directo, desde Doha, para todo el país y de manera totalmente gratuita. Serán alrededor de 8 horas diarias de transmisión, entre las previas, partidos y postpartidos, más tres programas que irán en vivo.

“Hace un año que estamos trabajando para poder llevarles a los argentinos y argentinas el espectáculo que es el Mundial de fútbol de manera gratuita. Quiero destacar el esfuerzo que hace el Estado nacional para garantizarlo”, afirmó la presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano.

El contenido de la TV Pública y de DeporTV podrá verse en HD, en la mayor calidad y de manera gratuita, sin necesidad de estar abonado a algún servicio pago. También estará disponible para los usuarios de la Televisión Digital Abierta (TDA), el sistema de transmisión de televisión gratuita de nuestro país, y a través de los canales públicos provinciales en sus áreas de cobertura.

TyC Sport y DirecTV, otras alternativas

La señal de deportes TyC Sports también se mudará a Doha para transmitir todos los partidos de la Selección Argentina en vivo, con los relatos y comentarios de Rodolfo De Paoli y Ariel Senosiain. Además, promete la televisación de otros 32 partidos en vivo y las 24 horas de programación diarias desde un estudio propio en el IBC de la capital qatarí.

Por su parte, DirecTV será el único que transmitirá los 64 partidos del máximo evento del futbol, en calidad 4K Ultra HD, para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Por señal abierta se verán 32 encuentros, los restantes tendrán derecho a emitirlos en diferido 24 horas después de su disputa.

Además, complementará su programación con el contenido original de DIRECTV Sports, DIRECTV Sports 2 y DIRECTV Sports+.

Opciones On demand: cuáles y a qué precios

Para los que no tenga televisión, los operadores también ofrecerán transmisión por móvil e internet, según anunció la FIFA. Las aplicaciones de streaming como DirecTV Go, TyC Sports Play, Flow o Telecentro Play también tendrán disponibles los partidos del Mundial de forma on demand. Así se podrán ver todos los encuentros que se hayan jugado y el público no haya alcanzado a ver.

Para ver desde TyC Sports Play, solo hay que registrarse con un correo electrónico en TyCSportsPlay.com, en caso de tener un servicio contratado de cable o DirecTV.

En tanto, quienes tengan contratado el servicio de DirecTV, podrán acceder sin costo la plataforma de DirecTV GO. Para el resto, hay dos planes disponibles: el básico y el full. El primero, tiene un precio de 1690 pesos mensuales y permite dos reproducciones en simultáneo. Mientras que el full cuesta 2490 pesos al mes y varía en la cantidad de canales.

Por su parte, Flow ofrece dos tipos de servicios: Now y Box. El primero permite la reproducción en simultáneo de dos dispositivos y el segundo tiene acceso a YouTube, Prime Video, Netflix y Disney +. Los usuarios de Personal podrán acceder a una prueba de siete días sin cargo y luego tendrán la opción de pagar por el contenido que desean ver. Para el resto de los clientes la tarifa, según el servicio incluido, arranca en los $1800 hasta los $3990.

Otra de las opciones es Telecentro Play que viene incluido en los servicios de cable e internet de dicha empresa. El valor del servicio es de 399 pesos al mes e incluye 45 señales, entre las que se incluyen los canales de deporte.

¿Cuándo juega la selección argentina la primera ronda?

Martes 22 de noviembre, 7:00 a.m. hora de Buenos Aires, estadio Lusail de Qatar. Argentina, cabeza del Grupo C, se medirá ante Arabia Saudita. La albiceleste se juega su prestigio en el primer partido y así dará comienzo a la que se supone será la última Copa del Mundo para Lionel Messi.

A continuación, el cronograma completo de los partidos de la Selección de Scaloni en el Grupo C de Qatar 2022:

Argentina – Arabia Saudita. Martes 22 de noviembre. 7:00 a.m. (hora Buenos Aires).

Argentina – México. Sábado 26 de noviembre. 4:00 p.m. (hora Buenos Aires).

Polonia – Argentina. Miércoles 30 de noviembre. 4:00 p.m. (hora Buenos Aires).