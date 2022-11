El PRO abandonó la sesión en contra de tratar la paridad de género en el deporte

Los diputados nacionales del bloque PRO se retiraron la noche de este miércoles de la sesión en disconformidad con el tratamiento de un tema acordado oportunamente para integrar el temario, tras haber fracasado en el pedido de un pase a cuarto intermedio y en una solicitud para que no se debatiera la iniciativa.

El proyecto en cuestión es el que crea el sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, que el 18 de octubre pasado había recibido el visto bueno de todas las bancadas, incluyendo el PRO, en el marco de tratamiento en la comisión de Mujeres y Diversidad.

Según el titular de la bancada «amarilla», Cristian Ritondo, personalmente insistió desde la mañana para que se retirara el proyecto del temario publicado el viernes pasado; solicitud a la que no habría accedido el Frente de Todos.

Llegado el momento de la consideración del proyecto, doce horas después del inicio de la sesión, Ritondo volvió a insistir con que se retirara del temario y ante la negativa del FdT, solicitó pasar a un cuarto intermedio para dialogar la cuestión con los jefes de otras bancadas.

En la votación de ese pedido, realizada en forma nominal, el Frente de Todos y sus aliados reunieron 107 votos para proseguir con la sesión, derrotando a los 102 de JxC que avalaban la pausa.

Ante esa derrota, los diputados del PRO se levantaron de sus bancas y se retiraron del recinto, haciendo peligrar el quórum de la sesión.

Pero como diputados de la UCR, de Evolución Radical y de la Coalición Cívica decidieron continuar en el recinto, la estrategia del PRO para que se cayera la sesión quedó abortada.

En medio de los cruces entre oficialismo y oposición, el presidente del interbloque Federal -tercera fuerza de la Cámara- Alejandro «Topo» Rodríguez, espetó: «No puede ser que pierdan una votación y se levanten y se llevan la pelota; estas son las reglas de juego».

Con el apoyo del FdT, bloques minoritarios, parte de la UCR y de Evolución radical, el proyecto sumó 116 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, por lo que pasó al Senado

«Tenemos que terminar de dilucidar si hay algo más importante que está detrás de esta decisión -del PRO de no tratar el tema- y no lo sabemos, y que como integrante de la comisión de Deportes que firmé los dictámenes, quizá haya algo que deba enterarme y que debamos debatir en conjunto», completó sobre la cuestión de fondo.

Foto: Twitter.

En el mismo sentido, el titular del interbloque Provincias Unidas, Luis Dí Giácomo, agregó: «Entendemos que las reglas de juego democráticas tienen que dejar de lado estos infantilismo en su defecto, estas raras actuaciones para que verdaderamente honremos lo que nos merecemos en una banca, donde las cosas se deben debatir»

«No quiero creer que alguno ya está yendo a algún canal de televisión amiga a decir lo que quiera en vez de poner la cara y discutirlo acá», amplió.

Por último dijo «en el medio de todas estas discusiones, cuando se fundamentaba por qué o quienes no estarían de acuerdo, escuché que se daban muchos nombre y se dio el de un tal ‘diputado Tapia’, que no está en la nómina -de legsisladores, yo no lo conozco, pero parece que muchos están influidos o se perderán algún viaje a -el Mundial de Fútbol de- Qatar. Hay que asumir que se si representa algún tipo de looby, decirlo como corresponde».

En el debate previo, la diputada del Frente de Todos y autora del expediente, Magalí Mastaler (FdT) consideró que es «un proyecto con consenso político y tiene por objeto establecer un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva».

Además, explicó que se genera una coordinación interministerial con criterios de realización posible y establece un régimen de paridad progresiva para los directorios de las asociaciones deportivas, con un registro y censo.

En la misma línea, la diputada Carla Carrizo (Evolución Radical) celebró que el proyecto contempla «todas las comisiones deportivas de todos los deportes».