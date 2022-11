«La libertad es abstracta, es inaccesible si ustedes no tienen una escuela» Sonó la Campana. El gobernador de Buenos Aires y Alberto Sileoni inauguraron la escuela 114 desde 2019

La Escuela Secundaria Nro. 14 de Campana funcionó durante años sin edificio propio, repartida en varias subsedes, con la consecuente incomodidad para estudiantes, docentes y comunidad educativa en general. La obra había sido iniciada durante la gestión de Daniel Scioli y avanzó muy poco en el período de Vidal. La gestión actual la recibió con un grado de avance del 60 por ciento y se completó con financiamiento conjunto de Nación y Provincia. Con ella, la gestión actual acumula 114 escuelas inauguradas en tres años, dos de ellos en pandemia, y casi duplica las 65 del cuatrienio de Vidal.

La obra era un anhelo histórico de la gente de la zona. Para la inauguración, la escuela, una de las más grandes de la provincia, fue decorada por los estudiantes con toda clase de dibujos, ilustraciones y frases alusivas.

Alberto Sileoni felicitó a la comunidad educativa y en especial a los estudiantes encargados de llevar la bandera de ceremonias. “No creemos que la sociedad esté organizada a partir del mérito, que es el planteo de la meritocracia, pero claro que creemos en el mérito, en el esfuerzo. Recorriendo el edificio, vi algo que me llamó la atención, algo que ustedes mismos escribieron. Todo lo bueno merece ser compartido. Y esta escuela es un ejemplo de eso”.

“Últimamente escuchamos hablar mucho de la libertad, como si fuera algo reñido con el Estado. La libertad de estudiar, trabajar, progresar, crecer, etc. Pero esa libertad es abstracta, es inaccesible si ustedes no tienen una escuela donde hacer efectivo el derecho a esa libertad. Los que tienen mucha plata lo podrán resolver por vía privada, pagando, pero el resto no. Hace poco un juez de la corte suprema decía que donde hay una necesidad hay un costo. Puede ser que haya un costo, pero lo más importante es que hay un derecho para la población, que sin esta escuela se quedaría atrás. Y ese derecho genera una obligación para los que gobernamos”, declaró Kicillof.