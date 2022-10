Perczyk negó ajuste en el presupuesto educativo: «No solo no hay recortes, sino que tiene expansión»

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, rechazó que haya ajuste en las partidas presupuestarias para 2023 en materia educativa, y aseguró que hay una expansión en el área. Además, cargó contra la oposición de Juntos por el Cambio al sostener que la lectura que hace la oposición del informe elaborado por la organización Argentinos por la Educación es errada.

«Me extraña y la Argentina no se lo merece que estemos discutiendo sobre un informe que tiene errores científicos, lo digo y me corro a hablar del presupuesto que tiene parámetros como la inflación de 60 puntos», sostuvo ante periodistas acreditados tras su reunión con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En la misma línea, explicó: «Si la inflación es más, tiene más recursos, pero eso está calculado (ingresos, gastos) con esa inflación de 60. El informe calcula otra inflación, y por eso todo tiene otras variables. La función educación dentro del Presupuesto está concentrada en el ministerio de Educación, pero también en otros en Economía, en Defensa. Si agarro uno y lo comparo con otra cosa, salimos del informe y no es lo que vamos a discutir, discutimos el presupuesto».

«Macri dejó el 1.1 del PBI, y nosotros empezamos la gestión invirtiendo 1.26 del PBI. Ayer nos comprometimos con los representantes gremiales a que el presupuesto 2023 que se va a votar hoy, vuelva a crecer, a ir a 1.33 del PBI, es decir 2.26 más del PBI, que son más de 350 mil millones más. Esto implica que la mitad del presupuesto, el 50% son las universidades. Por una unanimidad, los rectores de las facultades diciendo que es el presupuesto que quieren», amplió.

A su parte, el ministro que responde al mandatario Alberto Fernández, aseguró: «Ya la mitad del Presupuesto no solo que no tiene recortes sino que tiene expansión y hace tres meses la operación era que no estaba para Conectar Igualdad, que faltaban 30 mil millones y yo expliqué que estaban en el presupuesto de este año».

A su salida de Casa Rosada, Perczyk subrayó: «Hay un presupuesto que intenta expandirse en un país que tiene problemas, que había entrado el 15 de septiembre, porque el presupuesto se negocia, y ya se había aumentado». Además, aclaró que la partida salarial se incorporará el próximo año dado que surge de la negociación con los sindicatos y las universidades.

Por último, el funcionario reveló que durante el encuentro de trabajo con el titular de ministros, se tocó el tema de incorporar una hora más de clase a la jornada. «Estuvimos hablando con el jefe de Gabinete sobre la hora más de clase, y cómo ha avanzado federalmente en más de siete mil escuelas. Son 25 horas semanales para más lengua y matemática, y 38 días más de clase por año. Incorporamos además 5 millones y medio de horas de enseñanza en 19 de nuestras 23 provincias», concluyó.