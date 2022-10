El calendario del fútbol argentino luego de la consagración de Boca en la Liga Profesional

El fútbol argentino tendrá más acción luego de la consagración de Boca en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y antes del Mundial de Qatar 2022, debido a que aún quedan por disputarse algunos partidos e incluso definir finales de torneos.

En una jornada para el recuerdo, Boca se coronó campeón de la Liga Profesional 2022 y cerró el certamen con una definición agónica.

El Xeneize cosechó su estrella número 73 e igualó a River como el equipo argentino con más campeonatos locales, pero todavía restan algunos encuentros para culminar el certamen que se jugarán entre hoy y mañana, además del duelo pendiente de Vélez y Central Córdoba de Santiago del Estero, postergado en la decimonovena fecha.

Lo más relevante será conocer quién se quedará con el ultimo cupo para clasificarse a la Copa Libertadores 2023, que por el momento lo tiene Huracán con 65 puntos y +12 de diferencia de gol, pero Tigre con 63 y Newell’s con 62 sueñan con ese lugar.

Los partidos se jugarán de la siguiente manera:

Lunes 24:

15.30: Barracas Central vs. Newell’s

16.30: Rosario Central vs. Colón

20.30:Tigre vs. Arsenal

Martes 25:

19: Vélez vs. Central Córdoba

20: Platense vs. Lanús

.

Además, faltan las semifinales y la final de la Copa Argentina 2022, en la que este miércoles se enfrentarán Banfield y Talleres de Córdoba, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s desde las 18, y Patronato de Paraná con Boca, en el Bicentenario de San Juan a partir de las 21.30.

En cuanto al Trofeo de Campeones, tiene fecha para el 6 de noviembre: se medirán el ganador de la Copa de la Liga contra el de la Liga Profesional pero, como Boca se quedó con ambos títulos, deberá esperar para saber quién será su rival.

El adversario del «Xeneize» saldrá del encuentro que jugarán Tigre, por ser subcampeón de la Copa de la Liga, y Racing, actual segundo de la Liga, el 2 de noviembre próximo.

Por otro lado, el Trofeo de Campeones 2020, postergado debido a la pandemia de coronavirus, se llevará a cabo el miércoles 1 de marzo de 2023, en sede neutral: para esta definición ya está clasificado Boca y su rival saldrá de una semifinal que disputarán River y Banfield el miércoles 22 de febrero, por lo que el 2023 podría tener su primer Superclásico en marzo.