Macri, en Entre Ríos: «Pronto volveremos a sacarle la pata de encima al campo»

El ex presidente Mauricio Macri visitó hoy la capital entrerriana de Paraná, donde recorrió empresas, se reunió con dirigentes locales de Juntos por el Cambio y lanzó un contundente mensaje de apoyo al campo: «Espero que pronto volveremos a sacarle la pata de encima al campo», señaló el fundador del PRO, en referencia a un futuro triunfo del frente opositor en las elecciones del año próximo.

Durante la visita, Macri estuvo acompañado por el ex ministro del Interior y candidato a gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, el ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, el ex secretario general de la presidencia, Fernando de Andreis, y el ex senador misionero Ramón Puerta.

Al ser consultado otra vez por una candidatura suya, volvió a ser ambiguo: «Yo no estoy especulando. Estoy convencido de que mi tarea es reforzar el ‘para qué’ vamos a volver al poder, reforzar ideas y valores más allá de los roles personales. Hoy los argentinos están nuevamente por delante de la dirigencia, quieren más cambio, no menos; quieren más libertad, no menos», respondió.

Macri, en Entre Ríos, mensaje de apoyo al campo

En una conferencia de prensa realizada por la tarde, Macri le envió un fuerte mensaje de apoyo al sector agropecuario, que se encuentra en tensión con el Gobierno de Alberto Fernández por sus políticas para el sector.

«Argentina puede más que duplicar la cantidad de alimentos que le ofrece al mundo», dijo el ex presidente, quien agregó: «Espero que pronto podamos sacarle la pata de encima a los productores del campo».

Más temprano, Macri había recorrido las instalaciones de ENSA, una fábrica de ascensores, y de Vamos rápido, una empresa de base tecnológica de la capital entrerriana. También almorzó en el Hotel Mayorazgo con un grupo de dirigentes políticos locales.

En la conferencia, el ex presidente también se refirió a la situación política: «Estamos en un fin de época, tal vez donde se inventó el populismo va a ser el primer lugar que deje atrás el populismo», dijo.

Y pronosticó que como «la situación económica y social es muy angustiante, se vienen 20 años de crecimiento en la Argentina». «Pero tenemos que estar más juntos que nunca, porque van a volver a tirar piedras, y oponerse a los cambios», alertó.