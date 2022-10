El secretario de Comercio apuntó contra las empresas que acumularon ganancias

El secretario de Comercio, Matias Tombolini, aseguró que “la velocidad de acumulación de las empresas, en términos de su ganancia, ha ido muy por encima de la evolución de los salarios” y que justamente “esa ganancia diferencial es la que permite también generar las condiciones para poder aspirar a este programa de precios justos”.

Adicionalmente el titular de la cartera de Comercio resaltó que “la expectativa es que tenga una duración de 90 a 120 días”, y que están trabajando en “alimentos y bebidas, y rubros principales que tienen que ver con el consumo que se produce en la góndola”.

Tal como informó el Indec la semana pasada, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron en septiembre un 6,7%, y se mantiene por encima de los índices generales de inflación. Al mirarlo de forma internanual, el índice se ubica en 86,6%, y 3,6% por encima del índice general.

Las declaraciones se dan en el marco del inicio de las conversaciones con CEOS de 25 compañías que, según indicó el ministro de Economía el domingo pasado, representan mas del 65% de lo que consumimos los argentinos”

Lo que intentan en el gobierno es poder “congelar” el precio de 1200 a 1500 productos de los rubros de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza que convivan y se complementen con los productos de Precios Cuidados.

El ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo en declaraciones radiales adelantó la medida indicando que se trata de un programa «de largo plazo para que se sostenga en la góndola» que convivirá con Precios Cuidados. La intención es que rija durante los próximos 90 días en los que el valor de los productos acordados no aumentará y los precios saldrán impresos en los envases. Si bien indicó que «como método, los congelamientos dictados por la fuerza no funcionan. Sí cree en un trabajo acordado con las empresas” que inicie con esta medida para los próximos meses.

Sobre este punto aun no hay acuerdo con los empresarios consultados ya que consideran de difícil implementación operativa imprimir los precios en el packaging para comenzar la distribución en el corto plazo y teniendo en cuenta los stocks ya existentes. Al respecto el ministro de Economía planteó en diálogo con Ignacio Ortelli en radio Rivadavia AM 630 que es importante este punto “si no, lo que acordamos en una oficina con las empresas, después no se cumple en la góndola y aparecen las frustraciones”

Precios Cuidados, renovación y fiscalizaciones

El 7 de octubre la secretaria de comercio renovó el programa Precios Cuidados que estará vigente hasta el 7 de enero próximo e incluye una canasta de 450 productos de marcas líderes, casi la mitad que en la etapa anterior. Además, se renovó hasta el 7 de noviembre el acuerdo de precios en siete cortes de carne vacuna.

Los aumentos acordados en Precios Cuidados son de 3,3% en octubre, 4,7% en noviembre y 4,4% en diciembre, muy por debajo de la inflación esperada para dichos períodos. El programa contiene productos de los rubros almacén, lácteos, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos y bebidas.

Adicionalmente con la renovación del Programa, la Secretaría de Comercio salió a fiscalizar a los supermercados para asegurar el abastecimiento de los productos y el cumplimiento de las condiciones acordadas. Ante la constatación de incumplimientos multó a varias cadenas de supermercados por más de 400 millones de pesos debido a incumplimientos respecto al acuerdo de precios, stock y señalética del programa Precios Cuidados, que corresponden a infracciones a los artículos 4° y 7° de la Ley de Defensa del Consumidor (N° 24.240).