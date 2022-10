No hubo acuerdo por el conflicto que afecta a colectivos en el interior del país El ministerio había convocado a la reunión entre las cámaras empresarias y la UTA para solucionar el conflicto, pero no lograron alcanzar un acuerdo. El gremio -que no descartó incrementar o profundizar la medida de fuerza- demanda el pago de un aumento salarial que ya había sido acordado en paritarias.