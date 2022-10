Subieron el trigo y el maíz al agravarse la guerra entre Rusia y Ucrania

Los precios de los cereales subieron hoy en todas sus franjas al agravarse el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y resurgir los temores por el abastecimiento mundial a través de los puertos de la nación invadida.

En el mercado de Chicago, la tonelada de trigo para entrega en diciembre subió US$21,22 y se ubicó en US$ 344,65. En tanto, para marzo de 2023 el salto fue de US$ 20,76 a US$ 349,61 y para mayo se incrementó US$ 19,38 a US$ 351,26.

En tanto, la tonelada de maíz a diciembre aumentó US$ 5,91 a US$ 274,89, a marzo de 2023 se incrementó US$ 5,41 a US$ 277,45 y a mayo subió US$ 4,72 aUS$ 275,19.

Por su parte, la cotización de la soja aumentó US$ 2,57 a US$ 504,85, a enero 2023 mejoró US$ 2,39 a US$ 509,17 y a marzo US$ 2,3 a US$ 512,66.

El conflicto bélico escaló en las últimas horas cuando Ucrania bombardeó el puente que une Crimea con Rusia, a lo que el gobierno de Vladimir Putin respondió con ataques masivos a las principales ciudades ucranianas incluida la capital, Kiev.

El aumento de las cotizaciones mejora las proyecciones de la Argentina que necesitará de esos dólares para un tramo del año de ingresos escasos, pero la sequía que afecta a gran parte del país pone en riesgo el nivel de la producción.

El 10% del trigo sembrado en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se perdió como consecuencia de la falta de lluvias en esa región, advirtió en su último informe la Bolsa de Comercio de Rosario.

Según la entidad, es efectiva la pérdida del 10% de la superficie triguera y restan 400.000 hectáreas, un 34% del total, en muy malas condiciones que podrían seguir el mismo destino.

La significativa escasez de lluvias se refleja, por caso, en que solo un 30% de la región superó los cinco milímetros en los últimos meses.

«Este evento está muy lejos de mostrar un cambio de rumbo en el patrón seco que afecta al centro de la región pampeana. Se espera una circulación muy importante de aire frío y seco que va a afectar severamente a Córdoba y Buenos Aires, y en menor medida en Santa Fe. Hay riesgos de heladas moderadas en un momento clave del trigo. También esta circulación fría aleja la positividad de lluvias en los próximos siete días», reseñó la Bolsa rosarina.